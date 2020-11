annonse

Politiet i New Zealand har introdusert hijab som del av sin offisielle uniform for å tiltrekke seg flere muslimske kvinner.

En talsmann for politiet uttaler at de ønsker å skape et inkluderende politi som reflekterer mangfoldet i samfunnet, skriver BBC News.

Politirekrutt Zeena Ali vil bli den første som bruker den nye, offisielle hijaben i politiet.

Konstabel Ali, som er født på Fiji, men som flyttet til New Zealand som barn, sier at hun bestemte seg for å bli politi etter terrorangrepet i Christchurch.

– Jeg skjønte at det var behov for flere muslimske kvinner i politiet som kunne bistå folk. Det føles fantastisk å kunne gå ut i gatene å vise frem min hijab som en del av uniformen. Jeg tror at når flere muslimske kvinner ser dette, så vil de også få lyst til å bli med i politiet, avslutter Ali.

Fra før har også politiet i London og Skottland tilbud om uniform med hijab.

