Utlendingsnemda har vedtatt at Mustafa Hasan (18) må forlate Norge innen 7. desember. Søndag var det demonstrasjon utenfor Stortinget.

18-åringen har fått støtte fra lokalsamfunnet i Asker og fra politikere. Blant talerne på søndagens demonstrasjon var Asker-ordfører Lene Conradi (H).

– Vi har tatt vare på deg i mange år, Mustafa. Du er en askerbøring som meg. Uansett utfall vil du alltid ha et hjem hos oss i Asker, sa ordføreren, ifølge Budstikka.

Conradi har bedt UNE om å vurdere saken på nytt, skriver NTB.

Hasan og familien kom til Norge fra Jordan i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år ble denne imidlertid trukket tilbake.

Bakgrunnen for utvisningen er at hans mor oppga feil nasjonalitet da hun kom til Norge. med Hasan og fire andre mindreårige sønner for 13 år siden. Etter at moren ble tvangsgiftet til sin jordanske fetter, ble hun selv jordansk statsborger, selv om hun er født og oppvokst i Palestina, skriver VG.

De fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet, men ikke Hasan fordi han var under 18 år. Nylig fylte han 18 år, og denne måneden mottok han et endelig vedtak fra Utlendingsnemnda (UNE).

Hasan selv holdt også et innlegg på markeringen:

– Jeg vil bare at alle skal se rundt seg i to minutter. Veldig mange av dere kjenner meg ikke, men dere stiller likevel opp for å støtte denne saken. Det er dette som er Norge for meg, sier han.

Sigrid Heiberg i MDG sier følgende.

– Det er ikke alltid rett om det er lov. Utkastingen av Mustafa Hasan er en skam. Dette er ren symbolpolitikk. Det er uverdig. Han er like norsk som meg, sier hun.

VG anslår at rundt 100 personer møtte opp.

