Vil ha gratis briller for barn.

– Mens andre barn skriver brev til julenissen, har Ruby skrevet brev til Erna Solberg. Hun har ett stort ønske: Gratis briller til alle barn som trenger det, skriver Blindeforbundet i en pressemelding formidlet av NTB.

I fjor kuttet regjeringen 160 millioner kroner i brillestøtte til barn. Nå håper Blindeforbundet at regjeringen snur i forbindelse med statsbudsjettet 2021 – og med seg på laget har de fått åtte år gamle Ruby fra Oslo.

Blindeforbundet skriver at Ruby på eget initiativ sendte brev til Erna Solberg. Der skrev hun at det er dumt at briller til barn koster penger, og fortalte dessuten at hun selv blir veldig sliten uten brillene sine, som hun trenger til å kunne lese, løpe og klatre i klatrestativet.

Rubys brev ble raskt plukket opp av Blindeforbundet, som gjorde jenta til frontfigur for sin kampanje for gratis briller til barn, og som herunder bestilte et seil på 15×24 meter med brevet påtrykt. Dette pryder nå forbundets bygning i Oslo.

– Budskapet i brevet er så viktig at vi vil at alle skal få det med seg, ikke minst statsministeren. Da må vi tenke stort. Det blir jo lettere å lese når skrifta blir stor, sier leder Terje André Olsen i Blindeforbundet.

– Barn bør få dekket briller, linser og synsundersøkelser frem til de er 18 år. Med regjeringens innstramminger har det bidratt ytterligere til at det er foreldrenes lommebok som avgjør om barna får de brillene de trenger eller ikke, mener Olsen.

I høst gikk Blindeforbundet i gang med kampanjen «Gratis briller til barn». Det har vært flere mediesaker om konsekvensene av kuttet i barnebrillesaken. Til nå har 22.000 skrevet under på at barn skal få dekket brillene sine av staten, går det frem av forbundets pressemelding.

Nå venter både Ruby og Blindeforbundet på svar fra Erna Solberg. Her et brevet fotografisk gjengitt:

