Det skapte mange reaksjoner fra leserne da redaktør Lurås gikk ut med tvil om Sidney Powells anklager om valgprogrammet Dominion var troverdige. Nå er svaret på leserundersøkelsen inne. Støtter leserne Resetts linje eller ikke?

Foranledningen var denne: Flere mente Resett var blitt som MSM og var på lag med globalistene. Man kunne få inntrykk av at kommentarfeltet hadde vendt seg mot Resett. Noen truet også med å trekke sin økonomiske støtte.

Men er kommentarfeltet representativt for leserne. Det var det vi ville finne ut av. Og frem til nå har omlag 4500 mennesker stemt.

Dette var spørsmålene:

De første timene var det omlag 70 prosent som stemt mot Resetts skepsis og som festet lit til Powell og Document. Men det endret seg noe underveis. Og etter et drøyt hadde det satt seg på en fordeling på omlag 62-38 prosent av de leserne som stemte mot Resetts linje.

Det er ingen tvil om at i det minste de som valgte å stemme, på mange måter reflekterte kommentarfeltet i det minste i tendens om ikke i tone (som vi ikke kan vite).

Det tar vi til etterretning. Vi håper likevel leserne ser verdi i Resett og at dere hjelper oss økonomisk snarere enn å sage av den greinen vi sitter på.

Det har vært et år hvor vi har kuttet kostnader, men vi hadde også håpet på litt ekstra giverglede nå i julen slik at vi kan nærme oss balanse i regnskapet for året under ett. De siste årene har desember vært en en veldig sjenerøs periode fra dere leseres side noe som har redusert underskuddene.

Vil dere derfor ha litt meningsmangfold og en redaksjon som også tør å levere nyheter og analyser som en del (ja, mange) av dere helst ikke vil ha, vær så snill å hjelp oss denne julen også med en donasjon. Alle bidrag verdsettes, og samtidig har vi selvfølgelig forståelse for de som har blitt rammet av nedstengningene og som er permittert eller har mistet jobben.

Ha en fin forjulstid.

Vipps nummer 124526

Kontonummer 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474.

