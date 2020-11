annonse

I et ferskt telefonintervju med Fox News gjentar Donald Trump at de har hundrevis av vitnemål om valgfusk, men at det ikke slipper til på en adekvat måte i rettssystemet.

Han sier han gjerne ville samlet alt i «ett stort søksmål», men at han som president ikke har «rett til å gå til søksmål» i juridisk forstand til høyesterett («have standing»). – Hva slags rettssystem er det, sier han.

Han mener han og hans advokater hindres i presentere sine bevis, at de har hundrevis av vitnemål om valgjuks, men at det ikke en gang er sikkert at de får prøvd sine klager foran høyesterett.

Trump henviste til «høringen» som republikanske senatorer i Pennsylvania holdt med Trumps advokater Rudy Giuliani og Jenna Ellis forrige onsdag og som Resett sendte direkte.

Her kan du lese en oppsummering av det som kom frem under høringen.

– Min oppfatning kommer ikke til å endre seg om seks måneder, sa Trump. – Det var massivt juks her.

Les også: Trump på offensiven i Fox News-intervju: – Dette valget var rigget. Det er totalt bedrageri. Biden fikk aldri 80 millioner stemmer

