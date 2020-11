annonse

President Donald Trump var i fyr og flamme da han ble intervjuet av Fox News søndag.

Fox-programleder Maria Bartiromo intervjuet Trump for første gang i et TV-intervju etter valget.

Presidentens advokater har de siste ukene jobbet med flere saker om valgfusk som fremdeles er under etterforskning. Dette ble også tema i intervjuet med Fox News.

– Media er samfunnsfienden

Trump sa at Joe Biden aldri har fått over 80 millioner stemmer, det høyeste antall stemmer som noen gang er registrert. Dette er 15 millioner flere stemmer enn det Barack Obama fikk i 2012.

– Vi fikk 74 millioner stemmer. Han kom ikke i nærheten av 80 millioner. Vi fikk 74 millioner før de kastet bort stemmesedlene. De kastet mange Trump-stemmesedler. Det er den enkleste måten de kan jukse på. Vi fikk 74 millioner stemmer. Han kom ikke i nærheten av 80 millioner stemmer.

– Vi vant valget lett. Det er ingen som helst sjanse for at Biden slo Barack Obama i svarte nabolag. Det skjedde aldri. Dette valget var rigget. Det er totalt bedrageri, sa Trump i intervjuet du kan se under.

Trump langet også ut mot mediene og anklaget de for å underraportere om valgfusk. Han la også til at vi ikke lenger har en fri presse.

– Våre største aviser og nyhetskanaler er virkelig den største samfunnsfienden vi har. De er virkelig farlig, og Big Tek (Facebook/Twitter) gjør dem enda farligere.

President @realDonaldTrump : There is no way Joe Biden got 80 million votes pic.twitter.com/ea7cTfiWnL

"This election was rigged. This election was a total fraud" -Donald J Trump pic.twitter.com/i5Io28LjOo

President @realDonaldTrump:

"We don’t have freedom of the press in this country.

We have suppression by the press.

They suppress. You know, you can’t have a scandal if nobody reports about it." pic.twitter.com/6MEdqbZLMl

— Washington Examiner (@dcexaminer) November 29, 2020