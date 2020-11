annonse

Den gamle tungvektskjempen Mike Tyson (54) var tilbake i rampelyset i en showkamp mot Roy Jones (51) i Los Angeles natt til søndag.

California hadde bestemt at bokserne skulle gå runder på to minutter, at de skulle ha større hanske enn normalt og det ikke var lov til å gå for knockout og at det ikke ville bli utropt en offisiell vinner, skriver NTB.

Jeg er glad jeg fikk denne kampen under beltet, og jeg ser fram til å gjøre det igjen, sa Tyson etter kampen.

– Jeg er aldri fornøyd med uavgjort. Jeg driver ikke med uavgjort, sa Tyson.

Kampen var Tysons første siden han la opp i 2005.

