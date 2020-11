annonse

En 15 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk etter at en 14-åring ble påført alvorlige stikkskader under en slåsskamp på Lindeberg i Oslo.

Politiet ble varslet om en slåsskamp på Lindeberg senter mandag klokken 11.30, og rykket deretter ut til stedet. En gutt på 14 år ble senere funnet på en buss ved Furuset senter.

– Det var en ung gutt på 14 år som ble sendt til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader etter å ha blitt stukket med en skarp gjenstand, sier kriminalleder Morten Kalhagen i Oslo politidistrikt til NTB.

Straks før klokken 14 meldte politiet at en ungdom var pågrepet for hendelsen. Politiet opplyser mandag kveld til NTB at dette er en 15 år gammel gutt, som sitter i avhør hos politiet. 15-åringen er siktet for forsøk på drap.

