annonse

annonse

Petter Smedvig Hagland (40) var arving Smedvig-familien, basert i Stavanger. Han har tapt alt og måtte be svigerfar Bjørn Maaseide om krisehjelp, skriver DN.

I 2011 ble han kjøpt ut av familieselskapene. Til sammen fikk han tilført verdier for 450 millioner kroner. Fra før hadde han verdier for et sted mellom 100 og 200 millioner kroner i selskapet Petrus, arvet fra tanten Nora Smedvig.

Siden den tid har flere investeringer gått fryktelig galt. Bare i 2017 ble det bokført tap på 243 millioner kroner. Det aller meste fra nedskriving av verdien på investeringer, skrev DN i fjor. Han har satset på alt fra eiendom, til restauranter til vin.

annonse

Nå har det gått enda verre.

– Vi ante ingenting. Vi ante ingenting da Kristina ringte, sier Bjørn Maaseide.

Kristina Maaseide er datteren som er gift med Petter Smedvig Hagland.

annonse

Deretter fortelles historien om om hvordan den tidligere volleyballproffen måtte inn med noe av sin betydelige kapital for å hindre personlig konkurs for svigersønnen, som han trodde var rikmann.

Holdt alt skjult

Smedvig Hagland holdt krisen skjult for de nærmeste i flere måneder – også for kona Kristina Maaseide.

– Kan du tenke deg å gå med den hemmeligheten. Alle tror du er bemidlet, så er du konk. Det må ha vært helt forferdelig, sier Maaseide.

De måtte inn med en gjeldsordning. Da telefonen kom i mai, var det et akutt behov for ti millioner kroner. Den samlede gjelden var på 150 millioner kroner. I løpet av sommeren ble flere eiendommer solgt. Samtidig var det en personlige kausjonen på 115 millioner kroner som Smedvig Hagland hadde avgitt overfor DNB.

Maaseide «er klar på at all formue er borte for svigersønnen som en stund var god for over en halv milliard kroner,» skriver DN.

annonse

– Null, sier Maaseide om hva han tror formuen til svigersønnen nå er.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474