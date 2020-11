annonse

Aktivistgruppen Extinction Rebellion limte seg fast til vinduet på klesbutikken Monki i Karl Johansgate.

De uttaler at Monki var tilfeldig utvalgt, de ville rette søkelyset på at Black Friday oppmuntrer nordmenn til å kjøpe mer klær, og at slike kampanjer øker handel med varer som forbrukerne ikke vet hvor kommer fra. Klimaaktivistene hevder også at klesskjedene har mye å svare for.

– Vi har denne aksjonen i dag fordi man på Black Friday blir oppmuntret til å kjøpe flere klær som kommer fra umenneskelige forhold andre steder i verden. Klærne fra de store klesskjedene er med på undertrykke u-land og arbeidsforhold, sier talsperson for Extinction Rebellions aksjon, Cornelia Reichmann til TV 2.

De hadde utstyrt seg med lim, flagg og ropert. Tre aktivister limte seg fast til vinduet. Extinction Rebellion uttaler til TV 2 at de bruker sterke metoder for å få oppmerksomhet. Reichmann sier videre at de kommer til å stå limt fast helt til de blir fjernet.

Men etter to timer valgte de fastlimte personene å forlate stedet etter pålegg fra politiet.

– Innsatsleder fikk en god dialog med dem. Hvis de hadde brutt pålegget, så ville det blitt en bot. Vi er fornøyde med at alt gikk rolig for seg, og at de fulgte pålegget fra politiet, sier Guro Sandnes, operasjonsleder i Oslo politidistrikt, til TV 2.

TV 2 forsøkte å få en uttalelse fra butikksjefen, men fikk beskjed om å forlate lokalet.

