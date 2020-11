annonse

annonse

Verdens myndigheter har med COVID-19 situasjonen ettertrykkelig bevist at de kan stenge ned samfunnet. Og det med majoriteten av folkets velsignelse.

Hva skal det nå til for at myndighetene kan ta makten over en verdensomspennende situasjon? I en fremtid der man har god trening i metodikken for å stenge ned dagens samfunn. I en fremtid der man lettere kan håndtere konsekvensene av å stenge ned samfunnet. Terskelen for å si NEI som fader stat er nå lavere; for nå vet staten at folket adlyder. Og dissidenter kan man gi en fredspris om tretti år, når vi vet bedre og alle kan tilgis.

Ingen tror vel at COVID-19 er det siste viruset som kommer til å drepe mennesker? Ingen tror vel at det finnes noe så enkelt som en «linje» alle mennesker og partier følger uten å ha baktanker og egeninteresse med utspill og retorikk?

annonse

Om noe så er det nå bevist at myndigheter ennå har mer makt enn folket og at statistikk og logikk ikke appellerer like mye som propaganda. Ja, for hva skal man ellers kalle myndighetenes håndtering av begivenhetene? Opplysning? Da hadde man hatt en reell debatt. Noe Fredrik Solvang beviste at ikke eksisterer i Norge med sine journalistiske spørsmål til helseministeren.

Skjult agenda

Jeg tror ikke det er et skjult verdensmaktspill som ligger til grunn for at COVID19 nå er i verden. Men jeg tror at politikere er stilt inn på å beholde den makten de har. Gjerne skaffe seg mer makt. Og jeg mener bestemt at de ikke alltid er like smarte som de er maktglade. Det er nå bevist at politikere har et godt maktgrep på folkets felles tanke og mening om en situasjon. Et grep som er sterkere enn det modige fagfolk og opprørte fotsoldater klarer å gripe om befolkningen.

annonse

Erna Solberg var Norges sjef i diktatoriske tider

Regjeringen fikk lov til å ta makten av stortinget. Og det var liksom greit, for å si det dumt. Men det var dumt og ulogisk. Alle som tenker seg om forstår at det er i en presset eller emosjonell situasjon du skal be den andre signere kontrakten. For da føles det riktig å gi seg over til øyeblikket. For den andre. Selv om signeringen påvirker mennesker utenfor blikket ditt i lang, lang tid etter det emosjonelle øyeblikket. Politikere har selv valgt å leve et liv i hybris. Om de ikke vet det, så burde de tenke over at de påvirker folk som har vanskelig for å tenke selvstendig. Og Erna Solberg kommer til å stå i historiebøkene som statsministeren som fikk mer makt enn demokratiet gav henne.

COVID! er viruset i demokratiet

COVID-19 nedstengningen av verden har satt en ny standard som maktsyke mennesker vil ønske å overgå. For nå kan det skje også i demokratier. Helt åpenlyst. Mulighetene for dem som ser konsekvensene av det er mange. For om noe så er det nå bevist at folk flest er hodeløse kyllinger som tripper rundt med munnbind der hodet skulle vært.

Les også: Vi er «alle» sosialister: Hvem oppmuntrer den islamske offermentaliteten?

Og spør du legitime spørsmål, fundert i utsagn fra fagpersonell som har kommet seg til toppen av samfunnet, da er du uønsket. Det eneste du rører i er beviset på at mennesker er lett påvirkelige. COVID-19 overgår «klimakrisen». Den er mer «sann». Den har i hvert fall langt mer dyptgripende og alvorlige konsekvenser.

annonse

Det skal så lite til før folk blir fordømmende og bedrevitende når de har verden i ryggen. Min redsel midt i COVID-19 er enkel: At folk som før COVID-19 var på lag, skal skille lag og hate hverandre på grunn av et virus. Nei, ikke på grunn av viruset, men på grunn av hva du tenker om det. Dypest sett: At mennesker skal hate hverandre fordi de velger å tenke. Tenke høyt. Som Fredrik Solvang gjorde som journalist i møte med helseministeren.

Jeg skal huske hva jeg har sett og hørt siden mars 2020. Om jeg etter vaksinen skal starte et samarbeid, et firma, en forening, eller bare lage en hyggelig kveld – inviterer jeg ikke munnbindfascistene. De som lydig gjorde hva myndighetene befalte. Kanskje uten å tenke selv?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474