Forfatter og samfunnsdebattant Halvor Fosli opplyser i et innlegg på Facebook at han slutter i sin jobb for Document.

– Vi passet ikke så godt sammen som jeg håpet, og jeg vurderte at det var best for begge parter at våre veier skilles, skriver Fosli.

Han avslører samtidig at han nå går til Human Rights Service (HRS), der profilerte Hege Storhaug er informasjonsleder.

– Hege Storhaug og Rita Karlsen har jeg kjent i mer enn ti år, og jeg gleder meg til å finne ut av om HRS kan bli et blivende sted for min skriveglede, heter det i innlegget.

Fosli passer samtidig på å rose sin sjef i Document for arbeidet som er nedlagt der.

– Hans Rustads har i Document.no, Document forlag og nå Doc-TV skapt et imponerende livsverk, og jeg ønsker ham og alle de andre lykke til videre med hva de velger å prioritere og utvikle.

