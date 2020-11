annonse

– Det er synd at dette ikke handlet om politikk, men at noen angrep meg fordi de var misfornøyd med plassene under meg, sier Helgheim i et nytt intervju med VG.

I forrige uke ble det kjent at Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim tapte kampen mot stortingskollega Morten Wold om den sikre førsteplassen på stortingslista for Buskerud Frp.

Wold vant plassen foran Helgheim med 23 mot 17 stemmer. Jon Helgheim har ikke bare tapt førsteplassen. Han vil ikke være å finne på Buskerud Frps liste overhodet.

Mister støtte

Flere av Frps velgere ble rasende etter avgjørelsen og skrev at de aldri mer vil stemme på partiet.

– Det var den berømte dråpen for meg, melder meg ut, skrev en person på Facebook.

– Der sank Frp enda lenger ned i myra, skrev en annen.

– Blir alternativt på meg da. Hvis ikke jeg ser at de rødgrønne vinner overlegent, så får jeg holde meg for nesa og stemme Senterpartiet.

Skittent spill

I et nytt intervju med VG hevder Helgheim at det har foregått et skittent spill bak kulissene i partiet, og at folk jobbet sammen for å få ham fjernet.

– Jeg har ikke fulgt spesielt godt med på det skitne spillet noen har drevet med, jeg har vært fullt opptatt med å gjøre jobben min. Det har noen utnyttet, jeg gikk på en smell der, sier han til VG.

Helgheim mener at dette ikke dreide seg om politikk, men at de gikk etter han som person.

– Jeg har ikke noe ønske om å drive med spill på den måten, hvis de ikke er fornøyd med at jeg gjør jobben min, må jeg respektere det, og finne noe annet å gjøre. Jeg tror noen føler seg lurt med på noe de ikke visste rekkevidden av. Det er synd at dette ikke handlet om politikk, men at noen angrep meg fordi de var misfornøyd med plassene under meg, sier Helgheim.

Ifølge VG skal det blant annet dreie seg om et «distriktsopprør» der mindre kommuner i Busrkerud var misfornøyd med dominans fra Drammen.

Støttet NRK-sjef

Morten Wold, som vant nominasjonskampen mot Helgheim, har vært stortingsrepresentant for Frp siden 2013. 53-åringen startet sin politiske karriere i Høyre. Han er tidligere journalist og jobbet elleve år i Drammens Tidende.

Wold jobbet som mediepolitisk talsmann da Frp satt i regjering.

Resett intervjuet Wold i 2019 angående NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen, etter at den tidligere SV-politikeren fikk seks nye år i sjefsstillingen på Marienlyst.

Wold uttalte til Resett at han var fornøyd med jobben Eriksen har gjort som kringkastingssjef.

– Jeg har tillit til Thor Gjermund Eriksen. Han leder en stor mediebedrift med bred oppslutning og legitimitet i det norske folk, en bedrift som trolig står foran krevende endringer i årene som kommer. Jeg er selvsagt ikke alltid enig i alle de redaksjonelle prioriteringene hans journalister foretar seg, men det er heller ikke en politikers oppgave å blande seg inn i det, sa Wold til Resett.

