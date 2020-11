annonse

Øverst i verdensvennlighet ligger MDG og Kristelig Folkeparti med 9 av 10 poeng. Frp og Høyre ligger helt på bunnen med henholdsvis 2 og 3 poeng.

Kirkens Nødhjelp er ledet av tidligere Krf-politiker Dagfinn Høybråten, de har gjennomgått programmene og vurdert hva partiene vil gjøre med de globale utfordringene. Organisasjonen har tatt for seg ti ulike områder, blant annet klima, gjeld, samstemt politikk, våpeneksport og bistand.

Kirkens Nødhjelp har også gitt partiene anbefalinger for å bli mer «verdensvennlig», og kommet med forslag til forbedring.

Bistandsaktuelt skriver at Kirkens Nødhjelp konkluderer med at MDG og KrF leverer et solid program på klima- og utviklingspolitikk – mens FrP og Høyre har en lang vei å gå for å svare på de globale utfordringene.

– Norsk politikk har effekt ikke bare her hjemme, men er også viktig for livene til menneskene i verdens sårbare land. Denne «løypemeldingen» er ikke ment som en endelig dom, men skal utfordre partiene til å levere enda bedre politikk for å møte de store utfordringene og bringe oss nærmere en mer rettferdig og bærekraftig verden, sier Lisa Sivertsen, leder for politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp.

Sylvi Listhaug er strålende fornøyd med bunnplasseringen:

– Vinnerne i kåringen til Kirkens Nødhjelp er KrF, MDG og SV. Tre partier som har absolutt ingen sperrer hva gjelder å svi av norske skattepenger på dyre symboltiltak i utlandet. Når det er premisset for å vinne, er det en glede for oss å få sisteplassen i denne kåringen.

