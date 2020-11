annonse

Edinson Cavani etterforskes av det engelske fotballforbundet etter at han kom med det som oppfattes som en rasistisk kommentar på Instagram.

Etter kampen søndag, hvor Cavani kom inn som innbytter i andre omgang og sørget for to mål og en målgivende pasning slik at United snudde kampen og vant mot Southampton, så skal han ha kommentert en melding fra en supporter med ordene «Gracias negrito», skriver Sky Sports.

Det engelske fotballforbundet har ifølge The Telegraph bekreftet at de vil undersøke saken og be om forklaring fra Cavani.

Luis Suárez ble i 2011 utestengt i åtte kamper for en tilsvarende hendelse.

Manchester United har foreløpig ikke kommentert saken.

