annonse

annonse

Posten fremstiller julenissen som en utdatert, hvit mann, en som ikke klarer å følge med i tiden, i sin nye reklame.

Julenissen forstår seg ikke på netthandel og service døgnet rundt. Isteden ligger han på sofaen og klager til psykologen over at alt var så mye bedre før.

– Vi føler vi startet en slags ny tradisjon i fjor med å se på jula med et lite skråblikk. Da tok vi tak i juleevangeliet og laget en ny vri på den. Det slo såpass an, at vi ønsket å følge opp det sporet med å skape ny oppmerksomhet rundt Posten og flere av våre nye tjenester på en humoristisk og overraskende måte. Vi elsker nissen og jula, sier Monica Solberg, markedssjef for Posten og Bring til Kampanje.

annonse

Les også: Netthandel drar opp Postens omsetning og resultat

De skriver at postens julekampanje har blitt sendt på TV 2, og at den er utviklet i samarbeid mellom Posten og Pol. Hovedfilmene vil gå på TV og kino, i tillegg til i Postens egne kanaler på nett. Det er også produsert eget innhold til sosiale medier, som digitale boards og bannere.

Budskapet er at julenissen jobber bare en dag i året, i motsetning til Posten.

annonse

– Ideen springer ut fra tanken om å utforske den absolutte motsatsen til innovasjon og nytenkning – nemlig nissen, som ikke har utviklet seg stort siden han startet i jobben på slutten av 1800-tallet. Og når man først begynte å dykke ned i kjennetegnene på utdaterte, hvite menn, så var det jo litt å ta av, sier Marius Eriksen, rådgiver i Pol og kundeansvarlig for Posten.

Les også: Nordmenn vil bruke over 6.200 hver på julegaver

Eriksen forteller at reklamefilmens julenisse har vanskeligheter ta innover seg endringer, ikke ulikt den avtroppende amerikanske presidenten, Donald Trump.

– Det er lettere å ikke anerkjenne nederlag, enn å omfavne endring. Da er det fristende å ty til Twitter for å få utløp for egen frustrasjon. Og ikke minst, la det gå utover den nye fienden – Posten, sier han med henblikk på Trumps påstander om juks med poststemmer.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474