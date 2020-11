annonse

Det var påstått at Donald Trump var rasist og for hvit overlegenhet. Men Joe Bidens oppslutning eksploderte i USAs høyt utdannede, hvite og rike forsteder.

– Økt støtte fra college-utdannede velgere var den avgjørende faktoren som lot Biden lykkes der Hillary Clinton ikke gjorde det», skriver Princeton-historiker Matt Karp.han i en e-post til Klassekampen.

– Og innafor den veldig store gruppa virker det som den mest entusiastiske og kanskje den mest avgjørende delen av velgerbevegelsen Demokratene tjente på, kom fra hvite velgere i rike forsteder», fortsetter Karp.

I mange slike områder gikk Biden fram 7–8 prosentpoeng, samtidig som valgdeltakelsen økte stort.

Det var i «hvite, rike og høyt utdannede forsteder at Demokratenes oppslutning eksploderte,» skriver Aftenposten. Noen steder så mye som 35–40 prosentpoeng.

Ifølge The New York Times sørget det for at svarte velgere utgjorde en mindre andel av velgermassen i 2020 enn i 2016.

I en annen viktig vippestat, Michigan, skjøt også valgdeltakelsen til himmels. I de rike distriktene Oakland County og Bloomfield Township gikk Demokratene fram 27 prosent.

«Hvite, rike og college-utdannede velgere i forstedene har nå en enda mer sentral plass i velgerbasen til Demokratene», skriver professor ved Claremont McKenna College, Lily Geismerhun i en e-post til Klassekampen.

På tross av dette, har Klassekampen likevel rasistkortet klar:

«Mange hvite velgere mobiliseres av Republikanernes høyrepopulisme og ofte åpne rasisme,» skriver de.

