annonse

annonse

Frp-leder Siv Jensen slår fast at det har vært fremskritt i forhandlingene med de tre regjeringspartiene om statsbudsjettet for 2021.

– Jeg syns vi har hatt veldig god progresjon. Nå er det noen små ting som gjenstår, som vi må jobbe litt med. Men god progresjon, sa Jensen til pressen da hun kom ut etter et forhandlingsmøte på Statsministerens kontor mandag kveld.

Siv Jensen ser nå lys i enden av tunnelen.

annonse

Les også: Siv Jensen i nye budsjettsamtaler: – Vi må nå nærme oss en avklaring

– Jeg syns vi har hatt bra progresjon de siste dagene. Men det er fortsatt noen gjenstående ting som vi nå må ta tak i. Det er helheten som er avgjørende for oss, utdyper hun overfor NTB.

Jensen understreker at det ikke er enighet ennå.

annonse

– Jeg har sagt på hvert eneste møte her inne at det er viktig for oss å bli tatt på alvor, og at gjennomslagene er reelle. Uten det så går det ikke.

Finansdebatten i Stortinget går av stabelen førstkommende torsdag.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474