Nato-sjef Jens Stoltenberg sier Nato sammen må diskutere at Kina ikke deler alliansens verdier og ikke respekterer grunnleggende menneskerettigheter.

Ifølge NTB, la ikke Stoltenberg fingrene imellom da han snakket om hvorfor Kinas vekst blir et hovedtema på Natos utenriksministermøte denne uken.

– Kina deler ikke våre verdier. De respekterer ikke grunnleggende menneskerettigheter og forsøker å presse andre land, sa Nato-sjefen på en pressekonferanse mandag.

– Vi må ta opp dette i fellesskap, som Nato-allierte og som likesinnede land.

Stoltenberg understrekte allikevel at Kina ikke er Natos motstander og at landets økonomisk vekst også gir viktige muligheter for handel og for Nato-landenes økonomi.

– Men det er også en viktig sikkerhetsutfordring – Kina investerer enorme summer i nye våpen. De kommer nærmere oss, fra Arktis til Afrika – og ved å invester i vår infrastruktur, sa generalsekretæren. Han la til at Nato er nødt til å involvere seg med Kina i spørsmål om rustningskontroll og klimaendringer.

