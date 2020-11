annonse

Engasjementet er stort etter vrakingen av Jon Helgheim som stortingskandidat.

I helgen sendte nyheten om at nominasjonsmøtet i Buskerud Frp vraket innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim som toppkandidat til valget i 2021 sjokkbølger gjennom partiet.

Morten Wold ble i stedet valgt som førstekandidat, med 23 mot 17 stemmer. Helgheim er ikke å finne på stortingslisten for Buskerud overhodet.

– Slik gikk det, men jeg lurer på om ikke mange av Buskeruds Frp-lokallag og ikke minst lokallagenes velgergrunnlag fikk sin kaffe i halsen da nyheten kom i mediene, skriver Roy Larsen, studieleder i Klepp Frp i Rogaland, om nyheten på Facebook.

Mange har reagert sterkt på avgjørelsen i sosiale medier, noe Resett også omtalte i helgen. Nå har dessuten engasjementet ledet til en underskriftskampanje, som i skrivende stund har samlet nærmere 2500 underskrifter.

«Folket vil beholde JON HELGHEIM på Stortinget og mener Buskerud Frp her har gjort en fatal feil som vi nekter å akseptere», heter det i oppropet, der Helgheim dessuten beskrives som en av Frps beste politikere.

Vil ha nytt møte

Mette Monsen, som startet oppropet, sier til TV 2 at slaget ikke nødvendigvis er tapt. I henhold til vedtektene i Frp kan det nemlig kalles inn til et nytt nominasjonsmøte.

– Ja, jeg har fått folk til å gå gjennom vedtektene, og det skal være mulig å få til et nytt møte og få til et gjenvalg av Helgheim, sier hun.

– Det finnes en mulighet for at en tredel av lokallagsmedlemmene eller en tredel av lokallagene krever et ekstraordinært årsmøte, og at årsmøtet bestemmer at det skal være et nytt nominasjonsmøte, sier Thorstein Skårnes, administrator for «Gruppa for Frp-venner», som har nærmere 12.000 medlemmer på Facebook.

Jon Helgheim selv har fortalt TV 2 at han ikke utelukker at han kan komme til å stille til valg på et nytt nominasjonsmøte.

