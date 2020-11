– Selv om blasfemilovgivning ikke lenger er praktisert i Norge vil man fra regjeringens side gjøre et ekstra-ekstra-unntak for katolikkene, sier Solberg.

*Solberg & Raja fremhever at det å kalle katolisismen for «overtro» kan medføre bøter og fengsel inntil 9 år.

*Det er heller ikke lenger anledning til å fleipe med at paven antakelig ikke har undertøy på under kjortelen/ kappen, slik særlig har vært sett og hørt i Bergen de siste to dagene. Alle slike antydninger kan bli straffet med henholdsvis bøter og fengsel inntil 7 år.

*Det innføres særlige fritidsklubber for katolske barn, slik at de ikke skal finne på kriminelle ting fordi de bor trangt i slike familier, i og med at foreldrene i henhold til katolsk tro ikke skal bruke prevensjon.

*Det vil bli avsatt midler til særlig skolering av barn, som ikke er katolikker nok, slik at de kan sendes til Vatikanet for å få seg en skikkelig oppstrammer, og med det bli gode katolikker.

*Det skal ikke være tillatt å si «kakerlakk-katolikk», et uttrykk som har spredd seg som en farsott den siste uka, etter at det ble kjent hva pave Frans bok vil inneholde.

*Det opprettes et C-REX, senter for ekstremismeforskning, som skal utvikle kunnskap om årsaker til og konsekvenser av høyreekstremisme og hatkriminalitet i Norge og verden, særlig rettet mot katolikker.

Talsmann for SKAE, som i denne sammenhengen ønsker å være anonym, sier man under demonstrasjonene, som først skal gå i Oslo, deretter Bergen og så til sist Kristiansand, vil rive ut sider av en katolsk versjon av bibelen og salmeboka, og det er også vurdert å lage karikaturtegninger av paven.

Organisasjonen Stopp Katoliseringen Av Europa (SKAE) har varslet demonstrasjon i Oslo, men det kan bli stoppet, når nå Solberg og Raja går inn for et hasteforbud mot «katolikk-hets».

– Ikke noe problem å være katolikk under pandemien. Vær en glad og aktiv katolikk, og skaff deg informasjon for å unngå smitte om du selv har lyst på nettstedet www.katolikkogcovid19.no

*Katolikker fritas delvis for Covid-19-begrensninger i samfunnet inntil det er forsvarlig laget og distribuert trykksaker om pandemien.

*Katolikker kan inntil videre samles hvor de vil, når de vil, i så stort antall de vil og i så små lokaler de vil helt uten straffereaksjoner.

– Det er ingen grunn til å peke finger mot de som er katolikker og samler seg tett i lokaler uten smittevern og sprer smitte i samfunnet, sier Raja og mener man kommer mye lenger med samtaler.

– Må ta hensyn til katolikkene

Det er i dag ca. 98 000 registrerte katolikker i Norge, det vil si omtrent 2 prosent av befolkningen. Flertallet av disse, minst halvparten, har innvandrerbakgrunn.

På grunn av den store arbeidsinnvandringen de siste årene betjener den katolske kirke i Norge om lag 200 000 katolikker.

– Særlig fordi mange har innvandrerbakgrunn ser vi at tunge straffer og hard gjennomføring av den nye loven mot katolikk-hets vil ha en dobbel-effekt, og er å betrakte fullt og helt som en vinn-vinn-sak, sier Raja og legger til:

– Er du innvandrer og attpåtil får slengt i ansiktet at du også har dustete religion og en teit «profet» i form av paven, da sier det seg selv at det ikke er morsomt.

– At så mange den siste uken hevder at «katolikker ønsker å ta over Europa» og svært mange nordmenn støtter påstanden om at «katolikker utgjør en trussel mot norsk kultur» mener jeg er sterkt overdrevet, sier statsminister Solberg.

– At så mange katolikker selv hevder de «ofte eller noen ganger» er blitt gitt følelsen av at de ikke hører til i det norske samfunnet er ikke bra.

– Mange katolikker har opplevd at personer oppfører seg avvisende mot dem når de får vite om deres tro, og de er stadig direkte utsatt for trakassering, hevdes det fra katolikkene selv og det er det ingen grunn til å tvile på er sant, sier Raja.

De fleste tilhører den romersk-katolske kirke, men det finnes også enkelte som tilhører de orientalske riter, spesielt etiopiere, kaldeere og ukrainere. Tilsammen har disse 35 menigheter, samt et kapelldistrikt som med tiden kan bli egen menighet.

Alle slike menigheter, kirker og lokaler vil få særlig politibeskyttelse og får status som «kultursentre».

Den katolske kirke i Norge mottar statstilskudd for de 98 000 katolikkene som har norsk personnummer og har vært «litt uheldige» med bokføringen over år, men dette ser Erna Solberg helt bort i fra.

– Vi snakker ikke mer om dette. Tilskuddene vil bli doblet til den katolske kirken i Norge, for å peppe dem opp i den tunge tiden de har vært i med hån og hets, sier hun og lover samtidig mer støtte til alle organisasjoner, som driver med pro-katolsk virksomhet i Norge.

– Som kulturminister er jeg generalforsamling for NRK, og jeg har tatt et initiativ til «katolikk-TV» lignende NRKs programmer om den muslimske feiringen Id.

– Det er også mitt ønske at vi lager mer TV, radio og Internett om fordelene ved å være katolikk, og det er mitt inntrykk at kringkastingssjefen Thor Gjermund Eriksen deler min oppfatning av at statskanalen skal ha en slik funksjon, sier Raja.