Politiet i Agder politidistrikt har over tid hatt utfordringer med et syrisk miljø i Arendal sentrum. Denne klikken består av forskjellige grupperinger fra Arendal og Kristiansand.

Politiet hadde mottatt etterretningsinformasjon om at denne «kretsen» skulle møtes søndag 27. september 2020 for å sloss ved Sam Eydes plass, som er en åpen plass foran Arendal rådhus og kulturhuset i Arendal sentrum. I ettertid, viste det seg at det kom svært mange mennesker til sentrum av Arendal denne ettermiddagen/kvelden.

I forbindelse med de innkomne opplysningene om at mulige volds – og andre ordensforstyrrelser ville bryte ut i Arendal denne søndags kvelden, hadde politiet besluttet å bortvise de personene som hadde tilknytning og var til stede hva denne utenlandske bekjentskapskretsen angikk.

Relatert til ovennevnte, bestemte politiet seg for å anholde en utlending fra Syria som nektet å etterkomme politiets pålegg om å fjerne seg fra området.

Da de to polititjenestepersonene var i ferd med å arrestere vedkommende, kom to av hans kamerater (heretter benevnt som de tiltalte) bort og forsøkte å hindre politiet i å gjennomføre pågripelsen.

Rasister

De tiltalte opptrådte aggressivt og ropte flere ganger høylytt blant annet at politiet skulle slippe kameraten, samtidig som politiet i all offentlighet ble stemplet som rasister. Til tross for at de tiltalte gjentatte ganger fikk beskjed om å fjerne seg fra stedet, ble ikke dette etterkommet.

Sett i relasjon til de tiltaltes svært fiendtlige fremtoning, kroppsspråk og måten utsagnene ble fremført – opplevde politibetjentene situasjonen som ukontrollert, truende, og tilkalte derfor forsterkninger. Den ene politibetjenten prøvde å trekke pepperspray å forsvare seg med, men mislyktes i dette da han og kollegaen hadde store problemer med å få kontroll på personen de allerede holdt på å pågripe, samtidig som de fokuserte på de tiltalte.

Etter hvert kom det flere politibiler til stedet, og de tiltalte ble påsatt håndjern og innbrakt til Arendal politistasjon.

Forelegg

Begge tiltalte fikk utferdiget en bot på 9600 kroner, subsidiært fengsel i 19 dager, som de nektet å godkjenne. Dermed ble straffesaken oversendt Aust-Agder tingrett for avgjørelse.

Hovedforhandling ble holdt 24.11.2020. De tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.

Ingen troverdighet

Retten trodde ikke på de tiltaltes forklaringer om selve hendelsesforløpet.

De to tiltalte er to menn i midten av tjueårene fra Syria. Begge er tidligere straffet i Kongeriket Norge i form av flere forlegg. Men, ifølge retten, var dette uten betydning for selve straffeutmålingen i denne saken.

Straff

Aust-Agder tingrett var samstemt med aktors påstand, slik at straffen/boten ble satt til 9600 kroner, subsidiært fengsel i 19 dager.

I tillegg, må hver av de tiltalte betale saksomkostninger på 1000 kroner.

