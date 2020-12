annonse

Trump og hans advokater har fremmet påstander om utstrakt valgjuks. De mener også at jukset var av et slikt omfang at presidenten ble snytt for seieren. Men Bill (William) Barr, som Trump utnevnte til justisminister i 2019, sier påtalemyndigheten ikke har funnet bevis for valgjuks i et omfang som ville endret resultatet i noen av delstatene.

Barr sier i et intervju med nyhetsbyrået AP at både FBI og ulike statsadvokater har jobbet med å følge opp «spesifikke anklager og informasjon» de har mottatt, men at de «hittil ikke har avdekket noe som ville endret valgresultatet».

Fox News skriver at Barr i forrige måned utstedte ordre til statsadvokater over hele landet slik at de kunne forfølge en hver substansiell anklage om valgjuks, og gjøre det før valgresultatet skulle sertifiseres. Det ble i seg selv sett på som kontroversielt, og departementets hovedansvarlige for å etterforske valgjuks trakk seg.

Barr lar seg intervjue av AP om saken to dager etter at Trump i et intervju med Fox News kom med kritikk av justisdepartementet for å være «fraværende fra slagmarken» (missing in action) når det gjelder å etterforske valgjuks.

Trumps advokater kommer med kraftig kritikk av justisminister Barr etter intervjuet med AP ble publisert.

– Med all respekt for justisministeren, men det har ikke vært et snev av etterforskning for valgjuks, heter det i en uttalelse fra Rudy Giuliani og Jenna Ellis i Trumps advokatteam.

– Vi har samlet bevis på juks i seks stater, men det har de ikke etterforsket. Mange har sverget under ed på at de så valgjuks, men så vidt vi vet har ingen av dem blitt intervjuet av justisdepartementet, heter det videre.

Barr sier i intervjuet at de har konsentrert seg om anklager hvor det har vært systemisk valgjuks, og at de har fulgt opp alle anklager som har involvert «noen tusen stemmer», men uten å finne noe.

I intervjuet med AP nevner ikke Barr advokat Sidney Powell med navn, men det antas i amerikanske medier at følgende passasje er en referanse til hennes påstander om massivt valgjuks gjennom Dominions systemer.

«Det har vært en påstand som ville vært systemisk juks og det er påstanden om at maskiner ble programmert for å vri valgresultatet… og både DHS (innenriksdepartementet) og DOJ (justisdepartementet) har undersøkt dette, og så langt har vi ikke funnet noe som kan underbygge dette,» sier han.

“There’s been one assertion that would be systemic fraud and that would be the claim that machines were programmed essentially to skew the election results….

And the DHS and DOJ have looked into that, and so far, we haven’t seen anything to substantiate that.”

Ikke overbevist

Donald Trump virker i likhet med sine advokater lite overbevist om at det ikke foregikk valgjuks. Tirsdag tvitret han dette:

– Jeg håper alle ser på OANN må. Resten av mediene tør ikke vise det. Folk står frem som aldri før. Store lastebiler som hadde med seg hundretusenvis av falske stemmesedler til stemmelokalene. FORFERDELIG – REDD AMERIKA!

Hope everybody is watching @OANN right now. Other media afraid to show. People are coming forward like never before. Large truck carrying hundreds of thousands of fraudulent (FAKE) ballots to a voting center? TERRIBLE – SAVE AMERICA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 1, 2020

Det rapporteres at Barr var på vei til møte i Det hvite hus etter publisering av intervjuet med AP.

After telling the Associated Press there is no evidence of fraud that would change the outcome of the election, Attorney General Bill Barr just arrived at the White House. — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) December 1, 2020

