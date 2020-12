annonse

Bytter kvoteflyktninger mot billigere alkohol

I bytte mot kraftige avgiftskutt skal partileder Siv Jensen ha godtatt at det foreslåtte antallet kvoteflyktninger, 3.000, opprettholdes i statsbudsjettet for 2021. Frp har heller ikke fått gjennomslag for bistandskutt, men fått gjennom at kristne flyktninger skal prioriteres.

Det melder TV 2. Samtidig skal KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ha gått med på «en betydelig reduksjon» i alkoholavgiften på øl og vin.

Avgiftene på alkohol skal settes ned med 10 prosent og avgiften på snus med 25 prosent, hvis budsjettavtalene signeres, opplyser TV 2s kilder.

Frps landsstyre skal godkjenne avtalen. Representantene i landsstyret sitter nå i møte. Det samme gjør stortingsgruppene til KrF og Høyre, ifølge TV 2.

