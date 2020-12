annonse

Vi vet julen kan være hektisk. På Resett Forlag har vi i år tre interessesante bøker å velge mellom.

Har du dårlig tid eller ønsker å få noen av julegavene pakket inn og sendt til mottaker? Da kan du sende inn bestilling og fokusere på andre oppgaver, mens vi pakker og sender for deg helt kostnadsfritt. Vi tilbyr i hele desember at vi pakker inn bøkene i julepapir og skriver fra og til lapp. Bare gi beskjed om det i notatfeltet på bestillingen. Vi sender også til den adressaten du vil. Vi kan sende til utlandet, men kun til de bestillingene som kommer før 10. desember.

Vi minner også om at vår butikk sender julegavene raskt og med noen ekstra bonuser ut desember. Alle bestillinger over 1000 kroner belønnes med en bok: Veien til Resett. I butikken kan du finne alt fra t-skjorter til julepynt. Du kan også kjøpe kvalitetsvarer til kjøkkenet og treningsutstyr.

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å gjøre raske endringer med bestillingen din kan du sende mail til [email protected]

Dette er bøkene våre i år! Støtt Resett og gi fine leseropplevelser i tillegg. Tilbakemeldingene på bøkene er veldig gode (synes vi selv). Vi signerer også hvis dere vil.

Vi har Veien til Resett, som kom ut i 2019, samt de blodferske bøkene Min kamp for frihet – og kjærlighet til Norge av Shurika Hansen og Knefall – hvordan kristen skyldfølelse og venstresidens offermentalitet ødelegger Vesten av Helge Lurås.

Her er bøkene du kan få tilsendt som ferdigpakket julegaver:

«Lenge siden jeg har lest en så ærlig bok! Shurika Hansen har levert en sterk , uredd historie om både seg selv og sitt liv, men gir oss også en inngående innsikt i hvordan altfor mange barn har det «bak sløret» i islamske miljøer.. Takk for at du ble sterk nok til å være deg selv, en fri individualist!

Boken burde være pensum for hele Stortinget og regjeringen. #minkampforfrihet»

«Jeg bruker mye tid på boka, for det er hele tiden noe jeg bare MÅ lese høyt for mannen min.»

«Jeg blir ikke lett rørt, men det du har opplevd, og måten du formidler det, får fram følelser hele veien. »

«Er godt i gang med lesingen. Dette er virkelig en «page-turner» av en bok. Anbefales på det varmeste!»

«Den burde vært pensum i skolen»

«Den er ikke lett å legge fra seg»

«Tårene triller etter 20 sider»

«Boka anbefales som varm, empatisk, nyansert, ærlig, uredd, forklarende, interessant og blottet for selvmedlidenhet»

Kjøp her.

Masseinnvandringen har endret Norge. Det har endret Europa. Islam har fått fotfeste. Høyre- og venstresiden kjemper en kamp om rett og galt, hva man kan eller tør si. Helge Lurås stiller spørsmålet om hvordan dette kunne skje.

Svaret finnes i historien, både den eldre og den nyere. Fra kristendommen kommer trangen til botferdighet, å bade seg i sin egen synd. Vesten er unikt skyldig. Hos venstresiden brukes skyldfølelsen som brekkstang for radikale omveltninger. Stadig nye grupper av offer pekes ut, som majoritetsbefolkningen må be om unnskyldning til. Og i islam har nymarxistene funnet det perfekte, og villige, offer. En offerposisjon man kan benytte til å kreve sin rett, overfor «de skyldige».

Kjøp som fysisk bok her, lydbok her og eBok her.

«Veien til Resett er en spennende, informativ og personlig bok som jeg anbefaler på det varmeste.»

«Glimrende bok. Mye interessant og lærerikt stoff. Lettlest var den også. Anbefales!!»

»Spennende lesning, hvor elitekulturen og de ensrettede mediene i Norge og Vesten avsløres. En nødvendig bok for å forstå hvordan et medium som Resett kunne oppstå, og som nå leses av hundretusener.»

Veien til Resett kan kjøpes her og som eBok her.

Vi ønsker dere riktig god jul og godt nyttår!

