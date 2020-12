annonse

– Vi føler oss tråkket på.

– Den siste tiden har vi sett enkelte voldshendelser som følge av at islamofobe karikaturer av Profeten Muhammed har blitt vist frem, skriver Islam Net-medarbeider og konvertitt Vegar Jørgenstuen i Utrop, og understreker at dette har ingenting med islam å gjøre.

– Disse angrepene er begått av enkeltindivider og fordømmes av islam og muslimer verden rundt. De færreste går så langt at de tyr til voldsbruk, men de aller fleste muslimer føler seg mobbet av disse islamofobe karikaturene. Vi føler oss tråkket på.

Jørgenstuen skriver at om noen stater tillater å mobbe og håne en religion, så trenger en ikke å gjøre det.

– Signalene dette sender er at man har total mangel på respekt for andre og det andre setter høyt; nemlig deres religion, skriver han, og sier videre at det skaper splid og fiendtlighet:

– Selv om enkelte vil bruke ytringsfrihet som skjold for å forsvare slike ufyseligheter, viser dette i realiteten en total mangel på folkeskikk og anstendighet.

Jørgenstuen skriver at Charlie Hebdo hevder at de provoserer kun ekstremister, men i virkeligheten provoserer de alle muslimer. Han mener også at karikaturer er et hån mot alle muslimer, og at det skaper muslimhat og rasistisk motivert vold mot muslimer.

