Mohamed Abdi mener at Islam Net-lederen gjør muslimer en bjørnetjeneste med sine utspill.

– Enhver karikatur av profeten Muhammed som fremmer en negativ stereotypi av muslimer, vil være islamofobisk nettopp fordi Profeten representerer alle muslimer, skrev Qureshi i Aftenposten.

Dette reagerer Abid sterk på. Han mener at Qureshi utelater at mange har blitt drept.

– Men det viktigste i denne saken er at folk er blitt drept, ikke at noen har fått følelsene sine såret. Det er mennesker som dreper, ikke karikaturer. Den groveste krenkelsen er nettopp å ta livet av et annet menneske fordi man er uenige, sier Mohamed Abdi til Filter Nyheter.

Abdi er også oppgitt over at Islam Net-lederen påstår å snakke på vegne av to milliarder muslimer. Han understreker at det er ikke alle som oppfatter tegninger av Muhammed som islamofobi.

– Han gjør oss muslimer en bjørnetjeneste. Vi er like forskjellige som alle andre grupper i samfunnet.

Abdi vedgår at islamofobi er viktig å snakke om i mange andre sammenhenger.

– Islamofobi begrenser ytringsrommet til muslimer og gjør mange redde for å uttale seg. Men de jihadistiske angrepene på menneskerettighetene og ytringsfriheten vi egentlig snakker om her, begrenser selvsagt også folks rettigheter – og krenkelsene handler om drap og vold.

Filter Nyheter kontaktet Islam Net-leder Fahad Qureshi. Han ville kun svare på e-post.

– Jeg opplever Abdis kommentarer som en avsporing av debatten. Han er mer interessert i å rette et personangrep mot meg enn å drøfte selve innholdet av det jeg skrev. Det er beklagelig.

