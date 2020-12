annonse

Budsjettavtalen mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene er godt nytt for norske bedrifter, ifølge NHO og Virke.

– For et hardt presset næringsliv viser dette statsbudsjettet vei ut av krisen, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NTB.

– Både kutt i formuesskatt, betydelige lavere avgifter for grensehandelsvarer og satsing på karbonfangst og -lagring er viktig for bedrifter over hele landet. Det gjelder også styrkingen av samferdsel og maritim næring, legger han til.

Almlid mener at avtalen gjør det enklere for bedriftene å komme seg gjennom krisen og sikre omstilling og jobbskaping.

Kuttet i grensehandelsavgiftene er et historisk grep for flere arbeidsplasser og verdiskapning her til lands, mener Virke-sjef Ivar H. Kristensen.

– Dette er viktig og riktig når vi står i vår generasjons største krise, sier han og hyller de borgerlige partiene for å ha lyttet til handels- og tjenestenæringen.

− Norske forbrukere, arbeidstakere og næringsdrivende, særlig i grensenære distrikt, kan glede seg over dette, sier Kristensen

