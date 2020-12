annonse

Faktisk.no er eid av NRK, VG, Dagbladet, Polaris Media og Amedia osv. Det vil si alle de største medieaktørene i Norge, som tilsammen håver inn milliarder av kroner i statlig støtte. De er en skamplett i måten de går etter helt vanlige mennesker.

Ny faktasjekk: Nei, man får ikke sparken av Bergen kommune for å demonstrere mot koronatiltak, er overskriften i en ny sak fra Faktisk.no.

Resett legger ofte ut disse Faktisk.no-sakene slike at leserne våre får innblikk i hva de driver med, og for å åpne sakene for kommentarfeltet. Knapt noen andre aviser har lenger åpne kommentarfelt.

Denne gang har de tatt for seg å «faktasjekke» et Facebook-innlegg fra en tidligere advokat, som de gjør alt for å diskreditere i samme slengen. De skriver om mannen de faktasjekker: «Reikerås mistet advokatbevillingen i 2009. Bakgrunnen var hans behandling av klientmidler og mangelfull regnskapsføring. Den tidligere advokaten omtaler seg nå som menneskerettsjurist.»

Les også: Deltok i Bergens-markering mot coronatiltakene – fikk beskjed fra arbeidsplassen om at han ikke lenger var ønsket

Saken gjelder Mikael Birger Roussel (29), som Resett som første medium skrev om da han på mandag i forrige uke ble han kalt inn til møte med bestyreren i den kommunale Sælen oppveksttun barnehage der han hadde jobbet i 2,5 år, ansatt gjennom et vikarbyrå.

«I samtale med Resett presiserer Roussel at han ikke var fast ansatt og at han heller ikke var ansatt gjennom Bergen kommune. Han var ansatt i et vikarbyrå, men hadde jobbet i den samme barnehagen som utleid i to og et halvt år. «De ville ikke ville jobbe med meg lenger,» sier han. Det var den beskjeden han fikk. Men vikarbyrået har ikke sagt ham opp,» skrev Resett i artikkelen.

Det var altså ikke tvil om at Roussel fikk beskjed om at han ikke lenger var ønsket etter at han lørdag 21. november deltok i en markering i Bergen hvor man løftet frem også de negative konsekvensene av myndighetens nedstengning av samfunnet. Mikael Birger Roussel deltok på demonstrasjonen, og han fikk bildet sitt i avisen. Foreldre og kollegaer hadde angivelig reagert på det de så og tok kontakt med bestyrer Katrine Monsen Hanøy i Sælen oppveksttun barnehage.

Men i stedet for å fokusere på at Roussel hadde blitt presset ut av stillingen, som han attpåtil ikke hadde noe vern i siden han var ansatt i et vikarbyrå, driver Faktisk.no å spikker fliser på at han ikke formelt sett, som Reikerås skrev i sitt Facebook-innlegg, fikk «sparken» av Bergen kommune fordi han var ansatt gjennom vikarbyrået Personalhuset.

Dette er det Faktisk.no skriver i sin «konklusjon»:

«En tilkallingsvikar ved en barnehage i Bergen ble sendt hjem fra jobben etter å ha blitt avbildet i Bergens Tidende i forbindelse med en markering mot koronatiltakene. Han fikk imidlertid ikke sparken av kommunen. Mannens arbeidsgiver er ikke kommunen, men bemanningsbyrået Personalhuset. Kommunen kan derfor ikke gi ham sparken.»

Deretter bruker Faktisk.no plass på å gjengi forklaringer fra Mimi Bjerkestrand, som er direktør i etat for barnehage i Bergen kommune, på det som skjedde. Og det som fremkommer er jo åpenbart at noe har skjedd mellom den kommunale barnehagen og Roussel som dårlig tåler dagslys. Han ble kalt inn til møte på grunn av at han var avbildet under en demonstrasjon, og på det møtet fikk han beskjed om at den kommunale barnehagen ikke ønsket ham tilbake.

Hva er det bestyrer Hanøy skjuler siden hun ikke besvarer Faktisk.nos henvendelser til «til tross for gjentatte henvendelser over flere dager»? Hun besvarte heller ikke Resetts henvendelser i forrige uke.

Og Faktisk.no lar deretter Bjerkestrand presisere «at kontrakten mellom barnehagen og Personalhuset ikke er formelt avsluttet».

– Styrer i barnehagen avtalte med Personalhuset at han skulle hjem den dagen. Det var Personalhuset som trakk vikaren ut.

«Steffen Aksdal, som er regionsjef for Bergen i Personalhuset, bekrefter Bjerkestrands beskrivelse av hendelsene overfor Faktisk.no,» skriver de.

Det er dermed klart at Roussel for alle praktiske formål fikk «sparken» av den kommunale barnehagen. At bestyreren ga beskjed til Roussels sjef i vikarbyrået, som deretter i tillegg til det Roussel selv hørte fra bestyreren, var den som ga Roussel formell beskjed om at han ikke lenger var ønsket, er kun en formalitet gitt den sårbare situasjonen en vikar ansatt i et vikarbyrå befinner seg i.

Oppdragsgiveren ønsker ham ikke lenger, og vikårbyrået kalte ham tilbake fra jobben han hadde hatt i 2,5 år. Hvis ikke det er å få «sparken», lever man ikke i virkelighetens verden.

Men på bakgrunn av dette, skriver Faktisk.no likevel:

«Det stemmer altså ikke at tilkallingsvikaren fikk sparken av Bergen kommune, slik Reikerås hevdet.»

Men tilsløringen stopper ikke der. For nå lar Faktisk.no Bergen kommune og vikarbyrået renvaske seg ytterligere. Her er det de skriver:

I en e-post til Faktisk.no skriver barnehagedirektør Bjerkestrand at Roussel kan fortsette i barnehagen:

– Vi har avklart med Personalhuset at denne vikaren er velkommen tilbake, og vi er glad for at det er klargjort at han vil følge smittevernregler i samfunnet.

Personalhuset, ved daglig leder Steffen Aksdal, bekrefter at Roussel kan komme tilbake på jobb i barnehagen.

Roussel fikk altså ikke sparken av Bergen kommune, men var innleid via vikarbyrå og fikk beskjed om å gå hjem fra jobb på grunn av usikkerhet om han fulgte smitteverntiltak. Etter at det ble avklart at han ville følge smitteverntiltak både på jobb og i samfunnet, får han igjen komme på jobb.

At ikke Faktisk.no her ser (eller påpeker) at kommunen og vikarbyrået, åpenbart på grunn av medieomtalen, forsøker å ro seg i land ved å ta Roussel tilbake, er helt pinlig å observere.

I stedenfor å presse kommunen på hva som ble sagt i det opprinnelige møtet, er Faktisk.no fokusert på å påstå at det er feil at han først fikk sparken, og at han nå i tillegg er velkommen tilbake. Halleluja. De nevner ikke med et ord at han er tatt tilbake fordi verken Bergen kommune eller vikarbyrået kan stå inne for sine tidligere avgjørelser.

Kommunen forsøker nå å vinkle det som om Roussel ikke ville følge smittereglene

– Den ansatte uttalte på arbeidsplassen at han ville følge smittevernreglene i barnehagen, men ikke i samfunnet, sier Bjerkestrand til Faktisk.no.

Ifølge Bjerkestrand førte dette til at styrer og verneombud i barnehagen innkalte mannen til en samtale, der han holdt fast ved uttalelsene sine om smittevernreglene. Dette førte i sin tur til at barnehagen tok kontakt med bemanningsbyrået mannen er ansatt i, noe som førte til at mannen reiste hjem fra barnehagen den dagen.

Hun forklarer vurderingen som ble gjort på følgende måte:

– Styrer i en barnehage er ansvarlig for barn og ansatte i en pandemisituasjon, og har et stort ansvar for å vurdere smittesituasjonen. En styrer må være sikker på at hun gjør de rette faglige vurderingene for å sikre smittevern i barnehagen. Når den ansatte ga så klart uttrykk for at han ikke ønsket å følge smittevernreglene i samfunnet men kun i barnehagen, ble styrer utrygg på sikkerheten i barnehagen.

Det var denne utryggheten som førte til at mannen ble sendt hjem fra jobb:

– Styrer meldte denne bekymringen til Personalhuset av hensyn til sikkerheten til barna og de ansatte, sier Bjerkestrand.

Men dette virker åpenbart som en oppdiktet forklaring de kommer med i ettertid fordi de naturlig nok ikke kan stå inne for at han ble erklært uønsket på barnehagen fordi han deltok i en demonstrasjon. For da blir det et spørsmål om å kneble noens ytringsfrihet.

Og mannen selv benekter at han fikk en slik forklaring. Han sier til Faktisk.no:

– Begrunnelsen jeg fikk var at jeg var avbildet i Bergens Tidende uten maske. De sa det så ut som jeg ikke holdt avstand og ikke hadde maske på. I tillegg hadde styrer [Hanøy] fått mail fra bekymrede foreldre og kolleger. Det var i hvert fall sånn hun sa det.

Og da jeg intervjuet Roussel i forrige uke, spurte jeg ham konkret og flere ganger om han nettopp hadde gitt barnehagen inntrykk av at han ikke ville følge smittevernreglene. Det avviste han da, og det avviser han altså igjen til Faktisk.no.

Sluttkommentar

I denne saken er det åpenbart for meg at barnehagebestyreren kastet Roussel under bussen og straffet ham for at han brukte ytringsfriheten mot coronatiltakene. Og for å glatte over sitt eget arbeidslivsovergrep, dikter hun og kommunen nå i ettertid opp en forklaring som tar seg bedre ut. Og fordi vikarbyrået er avhengig av godvilje fra sin oppdragsgiver i kommunen, gir de alibi til den endrede historien.

Men det skandaløse slutter ikke der. Det blir dobbelt ille av at Faktisk.no konstruerer en stråmann av saken med å ta utgangspunkt i et Facebook-innlegg og spikke fliser på hvem som formelt kan gi en utleid vikar «sparken».

Det norske journalister burde fokusert på var hvordan bruken av vikarer gjør dem rettsløse overfor tilfeldige avgjørelser i arbeidslivet. I stedet pisser Faktisk.no med sine statsstøttede eiere makta oppetter ryggen og tråkker på vanlige folk.

Det er en skam.

