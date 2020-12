annonse

Frp-leder Siv Jensen innrømmer at partiet ikke klarte å få gjennomslag for å kutte antallet kvoteflyktninger. Samtidig peker hun på gjennomslag tilsvarende 18 milliarder kroner.

– Det har dessverre vært umulig å redusere antall kvoteflyktninger, sa Jensen da avtalen ble lagt fram tirsdag kveld.

– Vi lyktes ikke med å redusere bistandsprosenten, la hun til.

Norge legger altså opp til å ta imot 3.000 kvoteflyktninger i 2021. Frps utgangspunkt før forhandlingene var null.

Samtidig opprettholdes bistandsnivået på 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI). Dette til tross for at Frp gikk inn i forhandlingene med et mål om å kutte bistandsnivået ned til 0,7 prosent.

Frp skriver i en pressemelding at de har fått flertall for å kutte avgiftene med over 7 milliarder kroner neste år sammenlignet med regjeringens forslag, og Siv Jensen påpeker at de har fått gjennomslag på i overkant av 18 milliarder kroner.

Fremskrittspartiet har dessuten fått gjennomslag for over 2 milliarder kroner ekstra til pensjonistene.

– I mange år har pensjonistene fått redusert sin kjøpekraft. Takket være Frps budsjettavtale med regjeringen sikrer vi nå pensjonister en langt bedre inntektsvekst enn dagens modell gir, sa Siv Jensen.

– I tillegg vil enslige minstepensjonister få økt sin pensjon med 5.000 kroner, noe som er svært viktig for hverdagsøkonomien til de som har de laveste pensjonene.

