Hvor lenge skal globalisten Siv Jensen fortsette å ødelegge FrP? 8,8 % i en tid hvor Høyre og AP «sloss» om å svekke Norges fremtid raskest mulig er tragisk og skammelig. En leder som utnytter mulighetene dårligere enn Siv Jensen er nok ikke født.

SP er for tiden best til å selge budskapet «Norge og nordmenn først», derfor stiger SP kraftig på meningsmålingene, nå Norges største parti. Dessverre er deler av Senterpartiets program forferdelig dårlig for Norges fremtid, SP har klart kunststykket å selge «dritt» innpakket i julepapir.

Tidens store velgervandring tyder på at store deler av folket ønsker et parti med politikere som setter Nordmenn og Norge først, de er lei globalister som svekker vår fremtid. I dagens politiske landskap finnes det få muligheter for de som søker etter en bedre fremtid for Norge, vi trenger et «Nytt FrP» i det politiske landskap. La globalisten Siv Jensen sitte igjen med sin lydige gjeng puddinger i dagens FrP, stift “Nye FrP” og få med alle de dyktigste fra dagens FrP. Hvis de riktige bryter ut og danner nytt parti med et godt program for Norges fremtid vil de ganske sikkert sikre seg over 10 % ved valget i 2021.

Tror nok de fleste vet hvilke gode politikere undertegnede har i tankene, og det er ikke lydige globalister som ligger flate for FN og EU. Det nye partiet bør organiseres på en ny mer effektiv måte enn dagens partier, som drives mer som mafia organisasjoner.

