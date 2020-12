annonse

En somalisk mann med norsk statsborgerskap er siktet for drap og skal henrettes i Somaliland.

Saad Jidre (54) har hatt norsk statsborgerskap siden 1995. I april ble han pågrepet i Somaliland for mord og er dømt til døden. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har gitt Somaliland klar beskjed om at dødsstraffen er uakseptabel og ikke må fullbyrdes.

– Utenriksdepartementet ser svært alvorlig på denne saken. Jeg tok lørdag morgen kontakt med presidenten og ga tydelig beskjed om at dødsstraffen er uakseptabel og ikke må fullbyrdes, uttalte Søreide i forrige uke.

Den somaliske mannen med norsk pass skulle egentlig henrettes i forrige uke, men dette ble utsatt på grunn av press fra norske myndigheter.

På nettstedet Dagbladet.no blir mannen omtalt som «nordmann». De har vært i kontakt med mannens advokater i Norge som hevder han drepte en annen person i selvforsvar.

På sosiale medier er det flere som stusser på at den drapsdømte mannen reiste tilbake til landet han flyktet fra i 1995. Mannen skal ha reist tilbake på ferie i april, en måned etter at norske myndigheter stengte ned Norge på grunn av coronaviruset.

– Hvorfor er det ingen fokus på at denne mannen reiste til Somaliland midt under coronapandemien? Her blir vi bøtelagt hvis drar på hytta, mens flyktninger kan reise tilbake på ferie til Afrika? Og Dagbladet lager GRÅTEREPORTASJER for at vi skal ha sympati?, skriver en person på Facebook.

– Ikke norsk

Det er også mange andre som reagerer med sinne over at norske myndigheter ikke er strengere med de som ferierer i land de flykter fra.

– Her har vi nok et eksempel på en såkalt “flyktning” som reiser tilbake til landet han flyktet fra etter å ha fått tildelt norsk pass. Ine Søreide sier hun ser alvorlig på saken. Det er nesten slik at man ikke tror det man leser. Jeg tipper denne flyktningen har reist utallige ganger til Somaliland etter han fikk norsk statsborgerskap. Galskapen lenge leve, skriver en person.

Selv om den drapsdømte mannen blir omtalt som «nordmann» i Dagbladet, er ikke myndighetene i Somaliland enig i det. De har uttalt at mannen er somalisk statsborger og ikke norsk. De mener mannen bare er «norsk på papiret» ettersom han har et norsk statsborgerskap.

