Et falskt bilde av en australsk soldat som begår en krigsforbrytelse, spredt av en talsmann for Kinas utenriksdepartement, har forårsaket raseri i Australia.

Australias statsminister Scott Morrison kaller bildet, som ble lagt ut på Twitter, for motbydelig, opprørende og forferdelig.

På bildet Kina la ut ser man en mann kledd som en australsk soldat med en kniv inntil halsen til et afghansk barn.

Twitter er bannlyst i Kina, men brukes av myndighetene for å påvirke opinionen i resten av verdenen. Kontoen som spredde bildet er Lijian Zhao, som er talsmann for Kinas Utenriksdepartement.

Tirsdag ettermiddag var påstanden fra Zhao ikke merket som falsk eller villedende, i motsetning til hvordan Twitter rutinemessig advarte mot påstander fra USAs president Donald Trump i innspurten av og under opptellingen etter valget i USA.

Twitter skal også ha avvist krav fra austarlske myndigheter om å fjerne utsagnet. Ifølge CNA skal meldingen ha blitt merket som «sensitiv» av selskapet.

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 30, 2020