annonse

annonse

Finanstilsynet mener nordmenn har tatt opp for mye gjeld.

Utviklingen i norsk og internasjonal økonomi er usikker, og vil i stor grad avhenge av utviklingen i smitten, slår Finanstilsynet også fast.

Tilsynsdirektør Morten Baltzersen peker på at vaksine etter hvert vil gjøre det mulig å avvikle inngripende smitteverntiltak.

annonse

– Det vil likevel kunne ta lang tid før den økonomiske aktiviteten er tilbake på samme nivå som før pandemiutbruddet. Enkelte næringer kan også stå overfor varige endringer i etterspørselen. Banker og forsikringsforetak må derfor ta høyde for at krisen kan bli dyp og langvarig, sier Baltzersen ifølge NTB.

Gjeldsveksten har tatt seg opp siden i sommer, og en stor og økende andel tas opp av låntakere med høy gjeld sammenlignet med inntektene.

– Høy gjeld bidrar til at mange husholdninger er sårbare ved inntektstap, økt rentenivå og prisfall på boliger, sier Morten Baltzersen.

Må ikke overdrives

annonse

Norges Eiendomsmeglerforbund sier seg enig i tilsynets vurdering at høye boligpriser og høy gjeldsbelastning utgjør en systemrisiko. Men mener denne bekymringen ikke må overdrives.

– I vurderingen av sårbarhet må det tas i betraktning at husholdningenes rentebelastning er historisk lav, og at det er svært lav sannsynlighet for at rentene vil øke betydelig i årene som kommer, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Det hører med at eiendomsmeglerne har en interesse av at bankene gir høye lån slik at boligprisene stiger. Meglernes provisjon er normalt en git prosentandel av salgssummen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474