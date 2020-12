annonse

Erik Solheim hevder at sterke stater er mer suksessfulle enn demokratier.

Denne påstanden bestrides imidlertid av professor i statsvitenskap Carl Henrik Knutsen og forskningssjef ved Institutt for Fredsforskning (PRIO), Håvard Mokleiv Nygård.

– Solheim har rett i én ting. Diktaturer, som Kina, er veldig mye flinkere enn demokratier til å bygge nettopp slike skyskrapere. Dette har vi til og med forskning på: diktaturer bygger flere, høyere og mindre bærekraftige skyskrapere enn demokratier. Disse bygningen er ofte samfunnsøkonomisk ulønnsomme, men de er selvfølgelig fine å se på, skriver de i Bistandsaktuelt.

– Solheim treffer imidlertid dårlig med andre påstander.

Solheim mener at bistand med fokus på demokrati er feil. Han synes at man heller bør bygge opp sterke stater. Det er disse statene som har løftet millioner ut av fattigdom, hevder Solheim, og bruker Kina som eksempel.

Men Knutsen og Nygård påpeker at det ikke finnes noe forsking som støtter påstanden om at sterke stater er bedre å løfte land ut av fattigdom

– Det stemmer at flere kompetente og relativt sterke stater har styrt over land som har hatt god økonomisk utvikling over noen tiår. Men å hoppe fra denne observasjonen til å konkludere med at en sterk stat, eller STAT som Solheim sier, er den ene faktoren som sørger for utvikling, er en grov og farlig forenkling.

De to mener ideen om behovet for diktatur er utbredt, selv om man sjelden ser det så tydelig som i Solheims tekst. De skriver videre at dagens beundring av Kina minner om den gangen da mennesker så opp til Sovjetunionen, og trodde at deres system ville ha suksess.

– Tanken om at diktatur må til for å fremme utvikling i fattige land har vist seg svært så levedyktig.

