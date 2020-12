annonse

De tre regjeringspartiene fikk berget prestisjeprosjektet Langskip i budsjettsamtalene med Frp.

Budsjettenigheten betyr at alt ligger nå ligger til rette for realisering av Langskip.

Prosjektet har en total prislapp på rundt 25 milliarder kroner og går ut på å fange CO2 fra industrianlegg i Norge og lagre den permanent under havbunnen på norsk sokkel.

– Det er et viktig og stort industriprosjekt for framtida, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hun understreker at det er stor risiko forbundet ved prosjektet.

– Men jeg tror det gir en gyllen mulighet til å få utviklet ny industri langs kysten på Vestlandet, sier Solberg.

Går videre som planlagt

Venstre-leder Guri Melby sier budsjettenigheten betyr at prosjektet går videre som planlagt.

– Hvis du skal trekke fram én enkeltsak som har vært viktig for Venstre, så er det nok satsingen på CO2-fangst og lagring. Det er den satsingen som på sikt vil gi de største kuttene i klimagassutslipp, sier hun.

Hun sier Venstre kjempet «med nebb og klør» i budsjettforhandlingene for å redde satsingen.

Frp gikk nemlig inn i forhandlingene med et vedtak i stortingsgruppen om å si nei til prosjektet. Frp-leder Siv Jensen innrømmer at hun ga opp motstanden.

– Men det ligger veldig stramme merknader med tanke på å få bedre kostnadskontroll på dette. Vi mener at skattebetalerne ikke skal sitte igjen med regningen. Vi mener også at vi må sørge for mekanismer som gjør at det ikke er de private eierne som stikker av med overskuddet, gitt at det blir en suksess, sier Jensen til NTB.

Hun legger til at det gjenstår å se om prosjektet lykkes.

Milliardregning

Formålet med Langskip er å få på plass en full kjede for fangst og lagring av CO2, såkalt CCS, i Norge.

Det legges opp til at staten skal ta over 18 milliarder av den totale regningen på 25 milliarder kroner hvis prosjektet realiseres fullt ut.

Planen er i første omgang å fange CO2 fra Norcems sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn kommune. Fangstanlegget alene vil koste staten 3,8 milliarder kroner i investeringer.

I tillegg må staten investere 10,4 milliarder kroner i løsningen for transport og lagring.

På sikt åpner regjeringen også for å stille med 3 milliarder kroner til CO2-fangst ved Fortum Oslo Varmes avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo, forutsatt at EU eller andre stiller med resten av midlene som skal til.

Bellona-jubel

Frederic Hauge, sjef i miljøstiftelsen Bellona, mener Langskip blir «starten på en ny tidsregning for norsk og europeisk klimapolitikk».

– Langskip er det viktigste klimaprosjektet i Europa så langt i dette tiåret, jubler han.

Han mener samtidig at Norge bør peise på videre og få på plass minst ti fangstanlegg innen 2030.

Klimaplan i vente

Senere i desember kommer nemlig regjeringen med sin klimaplan for årene fram mot 2030.

Én av ideene som er blitt løftet fram i arbeidet med denne planen, er å bygge enda flere anlegg for CO2-fangst, for eksempel ved avfallsanlegg i byer som Bergen, Trondheim og Kristiansand.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier han har tro på teknologien.

– Jeg tror dette skal lykkes. Og hvis det lykkes, er jeg sikker på at denne teknologien vil spre seg, sier han.

