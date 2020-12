annonse

annonse

«Resett sliter: Tar desperate grep,» skrev Nettavisen i august. Det var etter et underskudd på 1,3 millioner i 2019. Året før gikk vi med 2,4 millioner i underskudd.

Nettavisen spant en fortelling de ønsket. I likhet med de andre mediene i Norge vil de helst ha oss bort.

Men jeg skal ikke legge skjul på at økonomien i Resett er en stadig utfordring og bekymring for meg som redaktør. Vi har for lite folk til å dekke alle temaene jeg skulle ønske. Men underskuddene kan ikke fortsette evig. Hvis vi ikke klarer å få denne skuta i balanse, er det over og ut.

annonse

Vi har alltid hatt en stor opptur i donasjoner rundt juletider, og jeg håper virkelig på det det samme i år.

Vi kan klare det, selv om del av våre lesere nå straffer oss for vår dekning av Dominion-saken ved å kutte støtten. Men vi kan ikke oppgi å formidle det vi tror er sant. Vi er en nettavis som skal være et alternativ til MSM og ikke et PR-byrå for en bestemt sak.

Og de gode nyhetene er at vi burde kunne klare å gå med overskudd i 2020, hvis dere gir en ekstra julegave som dere pleier. Og det er håp i hengende snøre. Frem til og med oktober i år var vi nesten i balanse, med et akkumulert underskudd på 50.000 kroner totalt.

annonse

Men det er langt bedre enn i 2019 da vi på samme tid hadde et akkumulert underskudd på nesten 1 million. Vi har i 2020 kuttet i utgifter og økt donasjoner og abonnementer fra ifjor.

Selv om noen av leserne nå kutter støtten nå i protest over at vi ikke umiddelbart kjøper påstandene om at millioner av stemmer som er fusket fra Trump til Biden, kan vi, hvis andre av dere trår til, så vidt kunne komme i balanse eller endog i et lite overskudd i 2020. Det vil i så fall være første gang!

Det hadde vært en fantastisk nyhet for oss som tenker og lever med Resett til de fleste av døgnets timer.

Men det trengs hjelp. Vær så snill å vipps oss på 124526 eller bruk bankonto 1503.94.12826 eller send SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474.

Eller tegn abonnement.

Eller kjøp en av våre bøker.

annonse

Ikke gi mainstream-mediene gleden av å rapporterer et nytt underskudd for Resett for 2020. Å klare et lite overskudd ville vært den beste julepresangen dere kunne gi oss!

Uten at dere vil ha oss som et alternativ i Norge, er det kroken på døra for Resett. Ikke la det skje!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474