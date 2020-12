annonse

annonse

MDG ønsker å fase ut bensin- og dieselbilen allerede fra 2023. Ja, du leste riktig. MDG ønsker faktisk å forby salg av såkalte fossile biler allerede fra 2023. Venstre ønsker det samme, men fra 2025.

Norge har et Storting hvor flertallet ønsker nullutslipp på alle biler innen 2025. Lykke til, sier jeg bare.

I en artikkel i Nettavisen kan vi lese mer om galskapen. Det er ikke rart at kommunikasjonssjefen i NAF, Camilla Ryste, ryster på hodet.

annonse

– Vi advarer mot et forbud mot å selge nye dieselbiler. Det er unødvendig og misforstått miljøpolitikk, sier hun.

Selvsagt har hun rett. Enkle spørsmål som hvor staten skal hente de 40 milliarder kroner i skatter og avgifter som ved et slikt forbud bortfaller, eller hvor man skal hente inntekter fra hvis oljen også skal fases ut, har ingen enkle svar. Men det tenker ikke vannmelon-gjengen noe spesielt over.

For den såkalte alternative energien de har tenkt å komme opp med er både dyr og ikke minst miljøskadelig. Det å tro at elbiler er så miljøvennlige bare fordi de ikke slipper ut fossile gasser mens de brukes, betyr ikke at det ikke slippes ut sådane når de produseres for eksempel.

annonse

Les også: MDG vil øke skatter og avgifter med 32,5 milliarder

Men for de ekstremistiske grønne så ser man selvsagt ikke skogen for alle trærne. Her brukes skyggelapper i en ny og til nå ukjent skala. Olje er noe fæle greier det. Det må vi få bort. Men vet de egentlig hvor avhengig vi alle er av oljen? Det er nesten så man kan si at melken kommer fra kua, mens resten kommer fra olje og gass.

La oss ta den melken. For at den skal komme fra kua til kartongen, hva tror dere man bruker da? Uten produkter laget av olje og gass, hadde vi rett og slett ikke klart å få melken fra ku og til forbruker. Og hva er kjøleskapet vårt laget av?

Det finnes rett og slett ingenting som kan erstatte oljeprodukter på nåværende tidspunkt, rett og slett fordi det meste vi bruker er lagd av olje. Eller hva sier du, Une Bastholm? Bruker du leppestift? Den er lagd av olje. Hva med hårruller? De er lagd av olje skjønner du. Telefon har du vel? Olje det også, i likhet med over 6000 andre helt nødvendige produkter som vi bruker i det samfunnet vi lever i.

Det nytter ikke engang å ligge i telt slik mange av de grønne tydeligvis vil at vi skal gå tilbake til, da de også er lagd av olje.

Les også: Rapport: Elbiler er ikke klimavennlige

annonse

Så tenk over dette du Une og dere andre som vil fase ut oljen. Du får ikke vasket deg lenger engang, ihvertfall ikke med såpe, da den er lagd av olje. Ikke kan du bruke sko, paraply, hårfarge eller tannkrem heller. Kanskje greit å komme opp med et alternativ til nesten alt vi er vant til å bruke før man slår seg på brystet og tror man skal redde planeten.

Den kan ikke reddes uansett da den, i likhet med oss alle, engang vil dø. Men innen den tid er det unødvendig å gjøre livet hardt og vanskelig for alle bare fordi man selv er hysterisk og ikke forstår hvordan ting henger sammen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474