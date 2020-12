annonse

I en tilværelse med stadig skiftende tabuer, skal det svært lite til for å våkne opp en dag og lese i avisen at dagens folkefiende nr. 1 er deg selv. Hvem som helst kan tråkke feil når hele ytringsrommet er minelagt.

Vår nyeste folkefiende er kommuneoverlegen i Sandnes. For noen dager siden kom han i skade for å sende ut en mail, der han ber “folk med ikke norske navn” (sic) som jobber på et av sykehjemene i kommunen om å teste seg ukentlig.

Det går ikke lang tid før en av oss “med ikke norske navn” står fram i NRK for å si hvor sjokkert hun ble da hun leste mailen. Og snart hadde hele krenkokratiet slengt seg på, og forlangte at kommunelegen sparkes. Her er et utvalg av kommentarer på NRK sin tråd på facebook om denne saken.

(I parantes er det verdt å nevne at kommuneoverlegen sannsynligvis ville satt stor pris på en oppsigelse. Han han allerede ventet en stund på sin avløser, slik at han kan tre inn i pensjonistenes rekker.)

For meg er det åpenbart at formuleringen “folk med ikke norske navn” er et klossete forsøk på å ikke krenke noen. Jeg ser ingen annen grunn for kommuneoverlegens litterære omvei for å snakke om oss med innvandrerbakgrunn. Jeg tipper han satt lenge og lurte på hvordan han skulle få budskapet ut uten at noen ble krenket av det. I dette tilfellet var det ikke noe alternativ for ham å ikke si det som måtte sies. Det ville medført større risiko for flere dødsfall som følge av koronasmitte på sykehjem.

For å bruke minefelt-analogien: Han hadde løftet opp foten for å ta et nødvendig skritt, og husket plutselig at det er stor fare for miner der han tenkte å sette den ned. Han ble derfor stående en stund med en fot i været og vurderte hvor det var tryggest å plassere den. Til slutt tok han et valg, og lot det stå til.

La det være sagt: Kommuneoverlegen gjorde bare jobben sin. Jeg er sikker på at flere beboere på sykehjem i kommunen hans, samt deres pårørende, er svært taknemmlige for hans mot. Jeg stemmer gjerne i selv: Tusen takk, herr kommuneoverlege, for vel utført jobb.

Men akk! Andre ble krenket av ordbruken hans.

Javel. Og hva så? Jeg kjenner mange som blir krenket av at butikkene pynter til jul noen måneder for tidlig. Skal NRK lage sak om det også? Skal krenkokratiet forlange boikott av disse butikkene?

Kan vi ikke alle sammen heller bare slutte med dette tullet? Bli voksne? Ord er bare ord. Et verktøy vi mennesker bruker for å dele tanker og formidle meninger. Eller i dette tilfellet: gi instruksjoner. Hvis det ikke er noen onde intensjoner bak dem, er det heller ikke noe galt ved verken ordene eller personen som sier dem.

Jeg ser det som en viktig oppgave for oss alle å fjerne alle disse tullete minene. “Svart”, “hvit”, “innvandrer”, “mann”, “kvinne”, osv. er alle uskyldige ord. Det hender rett som det er at vi trenger å bruke dem. Det er derfor på høy tid å ta dem alle sammen tilbake inn i varmen.

