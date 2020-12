annonse

– Her ofres siste rest av gamle FrP sin stolthet kun for at noen skal få bittelitt billigere alkohol og snus?

Etter lange diskusjoner og dissens, gikk landsstyret tirsdag til slutt inn for et budsjettkompromiss med regjeringspartiene, der man endte med å ta imot 3.500 kvoteflyktninger. Til gjengjeld fikk Frp gjennom avgiftslettelser. Blant annet blir alkohol 10 prosent billigere.

Frp-leder Siv Jensen innrømmet tirsdag at partiet ikke klarte å få gjennomslag for å kutte antallet kvoteflyktninger. Samtidig peker hun på gjennomslag tilsvarende 18 milliarder kroner.

Frp pekte imidlertid på at partiet har fått gjennomslag for å heve kravet for å få permanent opphold fra 3 til 5 år. Dette gir to år ekstra med midlertidig opphold. Dessuten har man fått til en innstramming i underholdskravet, slik at det blir slutt på at man kan gå på introduksjonsstønad og hente familie eller ektefelle til Norge med denne inntekten som grunnlag. Man må nå skaffe seg arbeidsinntekt.

Reagerer sterkt

Men på sosiale medier reagerer mange av Resetts lesere imidlertid sterkt.

– Her ofres siste rest av gamle FrP sin stolthet kun for at noen skal få bittelitt billigere alkohol og snus? , skriver en mann.

– Der røk min siste rest av respekt for Frp! Nå tror jeg sperregrensen er oppnåelig, skriver en annen, som sammenlikner budsjettforhandlingene med finsk fjernsynsteater.

– Mørkt, trist og gjennomskuelig!

– FrP viser sitt sanne jeg!, skriven en tredje person.

Andre tror dette betyr at partiet kommer til å falle ytterligere på meningsmålingene.

– Frykter FRP nærmer seg sperregrensen snart

Fikk økt pensjoner

Men ikke alle er like negative.

– Faktisk fikk de økt pensjoner og minket bompenger i dette budsjettet. Syns det er et godt budsjett for folk flest, alt i alt, skriver en kvinne.

