Kutt i sykehusbudsjettene midt under en pandemi og heller gi billigere alkohol er en hodeløs prioritering, mener Senterpartiet.

Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, er lite imponert over budsjettforliket mellom Frp og Regjeringen, skriver NTB.

– Billigere vin er det siste den norske folkehelsa trenger midt i en pandemi og der store deler av befolkningen sitter på hjemmekontor. Det er ikke første gang at alkohol blir billigere med KrF i regjering. Det skjedde også under Bondevik. Nå skjer det igjen, konstaterer hun.

Toppe mener dette ikke hadde skjedd om KrF hadde samarbeidet mot Sp og sentrum.

– At det kuttes i tiltak rettet mot fastlegene, er også kritikkverdig i og med at fastlegeordningen er i krise, sier hun.

Sigbjørn Gjelsvik, som sitter i finanskomiteen på Stortinget for Senterpartiet, mener Frp også har lite å skryte av når det gjelder avgiftslettelsene de nå har fått til under budsjettforliket.

– I sum innebærer dette budsjettet kun at Siv Jensen og Frp rykker tilbake til start, gjennom å komme ned igjen på det avgiftsnivået som var da Siv Jensen tok over som finansminister i 2013. Noen avgifter blir med dette budsjettet redusert, mens for eksempel elavgiften beholdes på et rekordhøyt nivå, sier Gjelsvik.

