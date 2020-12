annonse

annonse

Kari Elisabeth Kaski mener det er forbundet med for høy risiko for markedet til å finansiere grønne-prosjekter. Derfor vil hun heller ha skattebetalerne med.

– Prosjekter og virksomheter som kutter klimagassutslipp og omstiller vurderes ofte som umodne og med høyere risiko enn andre. Da kan det være vanskelig å sikre kreditt og egenkapital til disse, skriver Sosialistisk Venstrepartis finanspolitiske talsperson i Dagens Næringsliv, og ser heller for seg at skattebetalerne skal ta risikoen:

– En statlig, grønn investeringsbank kan bidra til å løse disse to utfordringene.

annonse

Hun sier at selv om Norge har flere statlige virkemidler som bidrar til grønn næringsutvikling, har vi ingen investeringsbank. Hun ser for seg at skattebetalerne skyter inn egenkapital, og at banken låner ut til grønne investeringer. Hun tror også på et marked for grønne obligasjoner.

– Utlånene finansieres av innskutt egenkapital pluss grønne obligasjoner. Et moderat forhold mellom disse er én til fem. For hver krone staten har skutt inn i egenkapital, utsteder banken fem kroners verdi av grønne obligasjoner. Vi foreslår et første egenkapitalinnskudd på ti milliarder kroner. Det kan gi banken en utlånskapasitet på 60 milliarder kroner, skriver hun, og røper finansieringsplanen:

– Ved salg av grønne obligasjoner i markedet, trekker banken inn privat kapital, som den så dirigerer til grønne investeringer. Slik omdirigeres privat kapital i tråd med målene om klimakutt og omstilling, og banken bidrar til et større marked for grønne obligasjoner i Norge.

annonse

SVs finanspolitiske talsperson ser for seg at bankens hovedoppgave bør være å yte kreditt til bedrifter, men Kaski sier ikke bort fra at den også kan finansierer egenkapital.

– Banken bør være uavhengig, men med et tydelig politisk vedtatt mandat om å bidra til klimakutt og grønn omstilling av økonomien, og ha som mål å gå med overskudd med tiden. Banken skal likevel ta langsiktig risiko, sier Kaski, og legger til at skattebetalerne må være villige til å satse:

– Staten har nemlig et ansvar som økonomisk aktør for å gå foran og ta langsiktig risiko, og skape nye markeder, slik at den private kapitalen kan følge etter. Det markedet ikke gjør, må staten gjøre.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474