annonse

annonse

Listhaug sier at da hun fikk en sønn rett før valgkampen i 2017, var hun bare hjemme i tre måneder. Så tok mannen ut en lang permisjon.

– Det er familien selv som vet best og som er best i stand til å avgjøre hvordan de vil organisere sine liv, skriver hun i Vårt Land, og legger til:

– Det er ikke politikere eller offentlig ansatte gjennom lov som er den beste til å avgjøre dette.

annonse

Les også: Er du en av de som var irritert på Sylvi Listhaug….

Listhaug skriver at for Fremskrittspartiet er det en selvfølge at politikere ikke skal styre familienes liv gjennom detaljregulering. Hun mener at alle familier er unike.

– Derfor er politikken til venstresiden med Ap i spissen så feil. De har en hovedmål for alle og vil styre og bestemme over familien.

annonse

Frp mener det er familien som skal bestemme hva som er riktig for dem, ikke politikerne, skriver Listhaug, og sier: Derfor vil vi gi familiene mer valgfrihet.

Les også: Kirkens Nødhjelp: – Frp er minst «verdensvennlig», Listhaug jubler

– Familiene er ulike og foretrekker forskjellige løsninger som passer deres hverdag og livssituasjon. Vi må ha tillit til at familiene selv klarer å finne ut av dette, skriver hun, og mener at Ap vil detaljstyre familier:

– Når Arbeiderpartiet og andre partier vil nekte familiene å bestemme selv, handler det om manglende respekt for familien. Jeg vil ikke at alle familier skal være en politisk korrekt A4-familie. De skal få bestemme selv og gjøre det som passer deres livssituasjon.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474