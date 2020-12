annonse

Sosiale medier har til nå hatt en beskyttelse mot søksmål for innhold som ikke andre redaktørstyrte medier har. Men ettersom Twitter og Facebook har begynt å blokkere og merke innhold, og suspendere brukere, har flere i USA stilt spørsmålstegn ved om de kan kan kalles noe annet enn «redaktørstyrte» de også.

Det er på den bakgrunn Donald Trump nå truer med å nedlegge veto mot årets forsvarsbevilgning hvis ikke Kongressen åpner for å la sosiale medier bli saksøkt for brukernes innhold. Også flere republikanske kongressmedlemmer støtter Trump. Den aktuelle beskyttelsen refereres til som seksjon 230.

En lovparagraf fra 1996 som beskytter IT-giganter fra å bli saksøkt fra dem som føler seg forurettet i sosiale medier, danner bakteppet for Trumps uttalelse, skriver NTB.

– Dersom den veldig farlige og urettferdige seksjon 230 ikke blir fullstendig fjernet fra Forsvarsautorisasjonsvedtaket (NDAA), vil jeg derfor bli tvunget til å nedlegge veto, skriver Trump på Twitter.

Section 230, which is a liability shielding gift from the U.S. to “Big Tech” (the only companies in America that have it – corporate welfare!), is a serious threat to our National Security & Election Integrity. Our Country can never be safe & secure if we allow it to stand…..

December 2, 2020