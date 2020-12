annonse

annonse

Donald Trump kan stille til valg igjen om fire år dersom han taper dette valget.

Det var under en julemottakelse i Det hvite hus at den amerikanske presidenten uttalte dette, ifølge NTB.

– Det har vært fire utrolige år. Vi prøver å få til fire nye år. Ellers møtes vi igjen om fire år, sa Trump.

annonse

Trump fortsatte å anklage vinneren av årets presidentvalg, Joe Biden, for valgfusk, til tross for at justisminister William Barr tidligere på dagen hadde uttalt at det ikke finnes bevis for det.

– Det er definitivt et uvanlig år. Vi vant et valg. Men det liker ikke det. Jeg kaller det et stjålet valg, og det vil jeg alltid gjøre, sa Trump.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474