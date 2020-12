annonse

Den som har hovedsamværet med barnet, kan saboterer samværsavtalen og så be om en ny beregning av bidraget.

– Jeg betaler rundt ni tusen kroner i barnebidrag i dag. Hadde samværsavtalen vært fulgt, ville jeg betalt to tusen kroner i bidrag, forteller «Tone» til TV 2. «Tone» har mistet all kontakt med sine to egne barn etter årelang konflikt og det hun selv mener er sabotasje fra far. Derfor har Nav besluttet at Tone skal betale langt mer i bidrag etter at barnefar har søkt om økt barnebidrag.

– Det hele oppleves som en dobbeltstraff, sier Tone til TV 2.

Nyhetskanalen har kartlagt saker der én av foreldrene saboterer samvær med den andre foresatte. I flere saker har Nav økt bidraget til den foresatte som står bak sabotasjen.

«Reidar» som bor på Vestlandet forteller at han i årevis kjempet for å få samvær med barna. Mor dro imidlertid utenlands for å hindre samvær, til tross for at han hadde en samværsavtale fastslått ved dom.

– Hennes motiv var hele veien bidrag, hun søkte flere ganger om å få dette økt.

Mer utbredt

Ifølge advokat Signe Blekastad er motivet for samværssabotasje i noen tilfeller økonomi.

– Min erfaring er at samværssabotasje er mer utbredt enn mange tror. Samværsnekt forekommer i mange av foreldretvistsakene, sier advokat Signe Blekastad til TV 2.

Den som har hovedsamværet med barnet, kan saboterer samværsavtalen og så be om en ny beregning av bidraget bekrefter Nav selv.

– Jeg har stor forståelse for at den som blir utsatt for sabotasje av samvær og samtidig kan oppleve at vedkommende må betale mer i barnebidrag, opplever dette som dypt urettferdig. Men NAV sin rolle er å forvalte et politisk bestemt regelverk, og det må vi forholde oss til, sier Bjørn Lien, fungerende ytelsesdirektør i NAV til TV 2.

