I Sverige fortsetter «de åpne dørers politikk». Siste nytt er at alle som innkalles til militærtjeneste i Syria kan få opphold i landet.

Det melder det svenske Migrationsverket, som tilsvarer Utlendingsdirektoratet i Norge. De har nå oppdatert reglene for asylgrunnlag, som innebærer at en person som returnerer til Syria og risikerer å bli innkalt til statlig militærtjeneste nå regnes som at man generelt er i risiko for å bli forfulgt.

Dette vil gi kunne gi grunnlag for flyktningstatus i nabolandet, skriver Migrationsverket på sine sider.

Reglene følger etter en EU-dom som skal være rettslig bindende for medlemsstater. I dommen blir det vist til at den syriske hær gjentatte ganger har gjennomført krigsofrbrytelser og at det kan utgjøre beskyttelsesgrunnlag at borgerkrigen fører til fare for at innkalte til militære direkte eller indirekte vil delta i krigsforbrytelser.

