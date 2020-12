annonse

annonse

Styreleder Steinar Bang Fylling trekker seg nå som styreleder i Document.no og Document.dk med umiddelbar virkning.

Endringen er allerede registrert i Brønnøysundsregistret, og Bang Fylling bekrefter selv overfor Resett at han går av. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, men understreker at han trekker seg på eget initiativ og at ingen har presset ham.

Etter det Resett forstår har Bang Fyllling opplevd at hans meninger og utsagn ble sensurert i interne digitale kommunikasjonskanaler Document bruker.

annonse

annonse

Sluttet

Dette skjer etter at Trond Ellingsen i 2019 kunngjorde på Facebook at han trakk seg fra stillingen etter uoverensstemmelser med Document-eier og redaktør Hans Rustad.

Budstikka skrev da at Ellingsen gikk av etter «intern krangel» og at han «ga et spark» til redaktør Hans Rustad, som også er Documents daglige leder:

annonse

– Når daglig leder i et AS velger å ikke rette seg etter de styringssignaler som kommer fra styreleder, må selskapet skifte ut daglig leder. Men når daglig leder samtidig er hovedaksjonær og kan skifte ut styreleder, da har ikke styreleder lenger noe der å gjøre, skrev Ellingsen.

Les også: Halvor Fosli slutter i Document – går til HRS

Journalister byttet jobb

Tidligere denne uken ble det også kjent at Halvor Fosli forlater Document.no, hvor han siden mai har jobbet som kulturredaktør. Han skrev da at «Vi passet ikke så godt sammen som jeg håpet, og jeg vurderte at det var best for begge parter at våre veier skilles.» Forfatteren og samfunnsdebattanten meldte samtidig overgang til HRS, hvor han tiltrer som journalist og kommentator. Deretter slo også Document-kollega Julie Dahle følge med Fosli. Enda en medarbeider slutter i Document.no Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474 annonse