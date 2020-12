annonse

Leder av Islam Net, Fahad Qureshi skrev i en kronikk at karikaturtegninger er islamofobi.

Dette begrunnet han med en går fra islamkritikk til islamofobi når man stigmatiserer muslimer som en gruppe ved å tillegge dem negative meninger, karakteristikker eller intensjoner. Han mener videre at enhver karikatur av profeten Muhammed som fremmer en negativ stereotypi av muslimer, vil være islamofobisk nettopp fordi Profeten representerer alle muslimer. Han hevder også at islamofobi er en forgreining av rasisme og at karikaturer av muslimenes profet er et eksempel på det.

– Det å forsvare bruken av karikaturtegninger er ikke det samme som å forsvare innholdet i enhver karikatur, skriver Jon Helgheim i Aftenposten .

Helgheim skriver at når Fahad Qureshi hevder at de som forsvarer bruken av karikaturer, også forsvarer islamofobi, maler han seg et fiendebilde som islamister ellers i Europa har brukt til å hisse opp og radikalisere muslimer.

– Islam Net beviser nok en gang at de har en manglende forståelse for det samfunnet de lever i, og de forsøker å dra islam i Norge i en mer radikal retning. Innlegget røper at vi har mislykkes med å skape forståelse i enkelte miljøer for hva ytringsfrihet er.

Helgheim sier at det er mulig Qureshi misforstår med vilje. En karikatur er ikke en virkelighetsgjengivelse. En karikatur trekker gjerne frem en flik av et problematisk forhold og blåser dette opp.

– Når vi forsvarer bruken av karikaturer, forsvarer vi ytringsfriheten. Vi tar ikke stilling til om Muhammed eller islam blir fremstilt riktig eller galt, skriver Helgheim, og sier hva han tror problemet er:

– Han sier egentlig at de som forsvarer ytringsfriheten, er fiendtlig innstilt mot islam.

