– I 2020 er og skal det ikke være rom for at en hvit skuespiller maler seg brun i ansiktet for å portrettere en svart person.

DPlay har torsdag avgjort at de fjerner TV-serien «Nissene over skog og hei» etter rasismeanklager.

Programmet tas også av skjermen på TVNorge, melder VG.

Grunnen er at en av karakterene, spilt av Espen Eckbo,faller inn under «blackface-begrepet». Blackface innebærer ifølge de såkalte antirasistene å male ansiktet svart eller brunt for å karikere personer med mørk hudfarge.

– Vi har debattert og diskutert, tidvis både høylytt og heftig, i dag. I 2020 er og skal det ikke være rom for at en hvit skuespiller maler seg brun i ansiktet for å portrettere en svart person. Det er det vi tar til etterretning når vi velger å ta av serien, sier kommunikasjonsdirektør i Discovery Hanne McBride til VG.

Fjerningen skjer etter at personene bak Instagram-kontoene @rasisme_i_norge og @rasisme.i.norge hadde reagert på innholdet i julekalenderen.

– Si nei til blackface, si ja til likestilling og rettferdighet blant folket og svarte skuespillere ,het det på Instagram.

Men ikke alle er like kritiske.

– Høydepunktene kommer med 45 sekunders mellomrom, skrev for eksempel P3s filmanmelder Ali Reza Soufi Pour om TV-serien, uten å klage på rasisitske fremstillinger.

